SS&C Technologies s'apprête à acquérir Calastone

WINDSOR, Connecticut--(BUSINESS WIRE)--SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq : SSNC) annonce aujourd'hui un accord définitif visant le rachat de Calastone, le plus grand réseau mondial de fonds et fournisseur leader de solutions technologiques pour les industries de la gestion de patrimoine et d'actifs, à la société d'investissement mondiale Carlyle. Le prix d'achat est d'environ 766 millions GBP (environ 1,03 milliard USD), sous réserve de certains ajustements.

Basé à Londres, Calastone exploite le plus grand réseau mondial de fonds, reliant plus de 4 500 des principales organisations financières mondiales sur 57 marchés. L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires. SS&C s'attend à ce que l'acquisition soit rentable dans les 12 mois et prévoit de financer l'achat par l'endettement et l'encaisse. Les plus de 250 membres du personnel de Calastone à Londres, Luxembourg, Hong Kong, Taipei, Singapour, New York et Sydney devraient rejoindre SS&C Global Investor & Distribution Solutions, sous la direction de Nick Wright, directeur général.

« Nous sommes ravis d’accueillir Julien, l’équipe de Calastone et leurs précieux clients au sein de SS&C », déclare Bill Stone, président du conseil et CEO de SS&C Technologies. « Ensemble, nous créerons un écosystème mondial de fonds plus connecté, automatisé et intelligent, ce qui réduira la complexité, optimisera l’expérience client et façonnera l’avenir des opérations de distribution et d’investissement. »

L’acquisition de Calastone renforce l’engagement de SS&C à transformer ses opérations d’investissement et renforce l’expansion géographique de SS&C. Le réseau mondial et les solutions technologiques de Calastone viennent compléter le leadership de SS&C en matière d’administration de fonds, de services d’agences de transfert, d’IA et d’automatisation intelligente. En combinant leurs capacités, les deux sociétés fourniront une plateforme opérationnelle unifiée en temps réel pour réduire les coûts, la complexité et les risques opérationnels dans l'ensemble de l'écosystème mondial des fonds, ainsi que pour façonner la distribution. Cet alignement stratégique permet d’améliorer la distribution, le service aux investisseurs et l’évolutivité opérationnelle, ce qui permet aux gestionnaires d’actifs et de patrimoine d’innover, de diversifier les produits et d’obtenir de meilleurs résultats pour les investisseurs à l'échelle mondiale.

« Nous sommes heureux d’associer nos forces à celles de SS&C dans le cadre de notre mission commune visant à mettre en place l’écosystème de gestion de patrimoine et d’actifs le plus complet, intelligent et connecté », déclare Julien Hammerson, CEO de Calastone. « L’échelle mondiale et l’expertise approfondie de SS&C en matière de services et de technologies de fonds nous permettront d’accélérer l’innovation et de fournir de nouvelles capacités numériques au marché. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble pour fournir des services transformationnels aux gestionnaires d’actifs et de patrimoine et stimuler la croissance. »

Fernando Chueca, directeur général de l'équipe de conseil en investissement de Carlyle Europe Technology Partners, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir soutenu Calastone au cours d’une période de croissance aussi transformationnelle pour l’entreprise. Son réseau technologique solidement établi représente une offre différenciée et automatisée et nous pensons que l'entreprise est bien placée pour tirer parti de sa position sur le marché et de sa dynamique commerciale. Nous sommes convaincus que SS&C est le bon partenaire pour pérenniser le succès de Calastone, et nous nous réjouissons à l'idée de voir l’entreprise avancer vers sa prochaine phase ».

SS&C a été conseillé par Davis Polk & Wardwell LLP. Barclays a été conseiller financier exclusif de Calastone et Linklaters et Mishcon De Reya ont été conseillers juridiques de Calastone dans le cadre de la transaction.

À propos de Calastone

Plus grand réseau mondial de fonds, Calastone relie les principales organisations financières aux quatre coins du globe.

La mission de Calastone est de réduire la complexité, les risques et les coûts, afin de permettre au secteur d’offrir une plus grande valeur aux investisseurs. Au total, 4 500 clients dans 57 pays et territoires bénéficient des services de Calastone, traitant chaque mois plus de 250 milliards GBP de valeur d’investissement.

Calastone a son siège social à Londres et possède des bureaux au Luxembourg, à Hong Kong, à Taipei, à Singapour, à New York et à Sydney.

À propos de SS&C Technologies

SS&C est un fournisseur mondial de services et de logiciels pour les secteurs des services financiers et des soins de santé. Créé en 1986, SS&C a son siège social à Windsor, dans le Connecticut, et possède des bureaux dans le monde entier. Plus de 22 000 organisations de services financiers et de soins de santé, depuis les plus grandes sociétés au monde jusqu'aux PME, font confiance à SS&C pour son expertise, son échelle et sa technologie.

À propos de Carlyle

Carlyle (NASDAQ : CG) est une société d'investissement mondiale dotée d'une expertise approfondie du secteur qui déploie des capitaux privés dans trois secteurs d'activité : Global Private Equity, Global Credit et Carlyle AlpInvest. Gérant 453 milliards de dollars d’actifs au 31 mars 2025, l’objectif de Carlyle est d’investir judicieusement et de créer de la valeur pour le compte de ses investisseurs, de ses sociétés de portefeuille et des communautés dans lesquelles nous vivons et investissons. Carlyle emploie plus de 2 300 personnes dans 29 bureaux répartis sur quatre continents. De plus amples informations sont disponibles sur www.carlyle.com. Suivez Carlyle sur X (@OneCarlyle) et sur LinkedIn (The Carlyle Group).

De plus amples renseignements sur SS&C (Nasdaq : SSNC) sont disponibles sur www.ssctech.com.

