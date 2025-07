Eutelsat s'apprête à déployer son réseau de connectivité LEO au service du gouvernement britannique partout dans le monde

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat Group (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) s'associe à NSSLGlobal, acteur majeur des télécommunications par satellite destinées aux marchés du transport maritime, des entreprises, de la défense et des services gouvernementaux, ainsi qu’à FCDO Services (Foreign, Commonwealth & Development Office) - le bras opérationnel du gouvernement britannique chargé des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement international - en vue du déploiement de services de connectivité en orbite basse (LEO) fournis par OneWeb. Ce partenariat stratégique permettra au gouvernement britannique de mener à bien un large éventail d'activités essentielles à travers le monde, notamment les missions diplomatiques, les activités de maintien de l'ordre, les opérations militaires ainsi que d'autres interventions critiques.

Aux termes de l'accord qui vient d'être conclu, la constellation de satellites LEO d'Eutelsat OneWeb fournira des services de connectivité à haut débit et à faible latence à destination de l'ensemble des ambassades, des représentations diplomatiques et des consulats britanniques, mais aussi dans le cadre d’autres activités gouvernementales du Royaume-Uni à travers le monde. Partenaire de confiance de FCDO Services, NSSLGlobal assurera la gestion de bout en bout des services, offrant ainsi un appui opérationnel ininterrompu aux missions de FCDO Services, quel que soit le secteur concerné.

Les services LEO et les terminaux utilisateurs d'Eutelsat OneWeb permettront de renforcer la résilience au niveau régional et d'assurer la continuité des opérations, répondant ainsi à l'engagement pris par FCDO en matière de prévention et de gestion des ouragans dans les territoires ultramarins britanniques des Caraïbes.

Cyril Dujardin, Président de la branche Connectivité d'Eutelsat Group, a déclaré : « Nous sommes fiers d'accompagner le gouvernement britannique dans ses missions à travers le monde en mettant à sa disposition des services de connectivité sécurisés et résilients, jusque dans les zones les plus reculées ou les plus hostiles. Le partenariat que nous venons de sceller illustre pleinement le rôle essentiel de la technologie LEO au service d'une efficacité opérationnelle accrue et de communications sécurisées à faible latence, indispensables au bon déroulement des activités gouvernementales. »

Mike Astell, CEO de FCDO Services a ajouté : « Ce partenariat ouvre une nouvelle page pleine de promesses dans le long parcours de FCDO Services sur le marché des télécommunications par satellite sécurisées. En joignant nos forces à celles de NSSLGlobal et d'Eutelsat OneWeb, nous renforcerons notre capacité à déployer rapidement et en toute sécurité des services de connectivité en tout point du globe. Notre engagement à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos clients gouvernementaux s'en trouve ainsi renforcé. »

Sally-anne Ray, CEO du Groupe NSSLGlobal, de conclure : « Notre groupe est ravi d'accompagner FCDO Services dans le déploiement de communications sécurisées essentielles aux opérations gouvernementales. La technologie LEO d'Eutelsat OneWeb apporte une valeur ajoutée incontestable à notre portefeuille de solutions en offrant à nos clients gouvernementaux une résilience et une flexibilité accrues, en tout lieu et à tout moment. »

À propos d'Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 34 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 500 personnes représentant 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

