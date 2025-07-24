Cisco獲得Sisvel Wi-Fi 6專利池授權

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Cisco Systems, Inc 已成為Sisvel Wi-Fi 6 專利池項目的最新被許可方。

本次許可協議在友好協商的基礎上達成，使 Cisco 能夠透過該專利池的獨立專利評估機制，一站式取得近2,000 項已被認定為對802.11ax Wi-Fi 6 標準必要的專利（涵蓋245個專利家族）。

Cisco 是全球技術領導者，致力於革新企業在AI時代的連接與防護方式，同時也是企業網路領域（包括企業級無線接入點）的全球領導者。

Sisvel Wi-Fi 6 專利池自2022年7月成立以來，市場關注度持續升高。除了Cisco，自2023年第四季初以來，已有超過20家新被授權方加入該專利池。

Sisvel Wi-Fi 6 專利池中的專利由以下公司持有，完整名單可參見：https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patent-owners。這些公司在Wi-Fi 6 技術的研發中均扮演了關鍵角色。

Sisvel 許可業務主管Nick Webb 表示：「我們欣然歡迎 Cisco 成為我們 Wi-Fi 專利池的被許可方，並感謝他們在談判過程中展現出的專業態度。這項協議是該專利池發展的重要里程碑，也充分印證了我們的價值主張——提供一個透明、高效的途徑，讓使用者能夠取得支撐世界一流Wi-Fi 技術的專利。我們期待在未來幾個月迎來更多被授權方，並在未來多年持續支持Wi-Fi 領域的創新。」

關於Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過制定和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。Sisvel |為創新賦能

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