Cisco获得Sisvel Wi-Fi 6专利池许可

卢森堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Cisco Systems, Inc（思科系统公司）已成为Sisvel Wi-Fi 6专利池项目的最新被许可方。

此次基于友好协商达成的协议，使Cisco能够一站式获得近2000项专利（245个专利家族）的使用权。这些专利，是迄今经由该专利池的独立评估流程，认定为802.11ax Wi-Fi 6标准的必要专利。。

作为全球技术领导者，Cisco正在革新企业AI时代的连接与防护方式，同时也是企业级网络设备领域的全球技术领军者，其产品线涵盖企业级接入点等设备。

Sisvel Wi-Fi 6专利池成立于2022年7月，近期市场关注度显著攀升。除Cisco外，自2023年第四季度初以来，已有逾20家新被许可方加入。

Sisvel Wi-Fi 6专利池中的专利由以下网页所列公司持有：https://www.sisvel.com/licensing-programmes/Wi-Fi/wifi-6/#tab-patent-owners。这些公司均在Wi-Fi 6技术的发展进程中发挥了关键作用。

Sisvel许可业务主管Nick Webb表示：“我们很高兴欢迎Cisco成为我们Wi-Fi专利池的被许可方，并对他们在谈判过程中展现的专业态度表示感谢。这次合作是该专利池的重要里程碑，也充分印证了其价值主张——即为全球顶尖Wi-Fi技术专利提供透明高效的许可通道。我们期待在未来几个月迎来更多被许可方，并持续推动Wi-Fi技术在将来许多年里的创新发展。”

关于Sisvel

Sisvel坚信：协作、创新和效率，在弥合专利所有者与寻求应用这些技术的实施者双方之间的需求差异方面，扮演着重要角色。在复杂且不断演变的市场环境中，我们的指导原则是通过制定和实施灵活、易于获取的商业化解决方案，创造一个公平的竞争环境。

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