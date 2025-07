Cisco neemt licentie op de Sisvel Wi-Fi 6 Patent Pool

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Cisco Systems, Inc is de nieuwste licentiehouder van het Sisvel Wi-Fi 6 patentpoolprogramma.

Het akkoord, dat op vriendschappelijke basis tot stand kwam, biedt Cisco een one-stop toegang tot om en bij 2.000 patenten (245 patentgroepen) die op vandaag zijn erkend, via het proces van de pool voor onafhankelijke patentevaluaties, essentieel voor de 802.11ax Wi-Fi 6-standaard.

Cisco is wereldwijd de technologieleider die de manier waarop organisaties connecteren en zich beschermen in het AI-tijdperk revolutionair verandert. Het is een internationale technologieleider in netwerkverbindingen voor bedrijven, met inbegrip van toegangspunten op ondernemersniveau.

De Sisvel Wi-Fi 6 Pool werd in juli 2022 tot stand gebracht en kende onlangs een aanzienlijke stijging in de belangstelling.

