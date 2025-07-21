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SS&C Technologies将收购Calastone

康涅狄格州温莎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今日宣布达成一项最终协议，将从跨国投资公司Carlyle手中收购Calastone。Calastone是全球最大的基金网络，也是财富与资产管理行业技术解决方案的领先提供商。收购价格约为7.66亿英镑（约合10.3亿美元），具体金额可能会有某些调整。

Calastone总部位于伦敦，运营着全球最大的基金网络，连接着57个市场中超过4500家全球领先的金融机构。此次收购预计将于2025年第四季度完成，尚需获得监管机构批准。SS&C预计此次收购将在12个月内实现增值，并计划通过债务和手头现金相结合的方式为收购提供资金。Calastone在伦敦、卢森堡、香港、台北、新加坡、纽约和悉尼的250多名员工预计将加入SS&C全球投资者与分销解决方案部门，他们将向总经理Nick Wright汇报。

SS&C Technologies董事长兼首席执行官Bill Stone表示：“我们很高兴欢迎Julien、Calastone团队及其尊贵的客户加入SS&C。通过携手合作，我们将打造一个更加互联互通、自动化和智能化的全球基金生态系统——降低复杂性、提升客户体验，并塑造分销和投资运营的未来。”

对Calastone的收购强化了SS&C对于变革投资运营的承诺，并将助力SS&C持续推进地理扩张。Calastone的全球网络和技术解决方案与SS&C在基金管理、过户代理服务、AI和智能自动化方面的领先地位形成互补。通过整合双方能力，两家公司将提供一个统一的实时运营平台，以降低全球基金生态系统的成本、复杂性和运营风险，并塑造分销格局。这种战略协同将提升分销能力、投资者服务水平和运营可扩展性，助力资产和财富管理机构开展创新、实现产品多元化，并为全球投资者带来更好的成果。

Calastone首席执行官Julien Hammerson表示：“我们很高兴能与SS&C强强联手，共同致力于打造最全面、最智能、连接最紧密的财富与资产管理生态系统。SS&C的全球规模以及在基金服务和技术领域的深厚专业知识，将使我们能够加速创新，并向市场推出新的数字化能力。我们期待携手合作，为资产和财富管理机构提供变革性服务，并推动增长。”

Carlyle Europe Technology Partners投资顾问团队董事总经理Fernando Chueca表示：“我们很高兴能在Calastone业务转型发展的关键阶段为其提供支持。其成熟的技术网络代表了一种差异化的自动化服务，我们相信该公司已做好充分准备，将巩固其市场地位并延续业务发展势头。我们坚信，SS&C是能延续Calastone成功的理想合作伙伴，期待看到该公司在新阶段蓬勃发展。”

SS&C的法律顾问为Davis Polk & Wardwell LLP。Barclays在此次交易中担任Calastone的独家财务顾问，Linklaters和Mishcon De Reya担任Calastone的法律顾问。

关于Calastone

Calastone是全球最大的基金网络，连接着全球领先的金融机构。

Calastone的使命是降低复杂性、风险和成本，使行业能够为投资者创造更大价值。57个国家和地区的4500家客户受益于Calastone的服务，每月处理的投资价值超过2500亿英镑。

Calastone总部位于伦敦，在卢森堡、香港、台北、新加坡、纽约和悉尼设有办事处。

关于SS&C Technologies

SS&C是一家为金融服务和医疗保健行业提供服务和软件的全球供应商。SS&C成立于1986年，总部位于康涅狄格州温莎，在世界各地设有办事处。从全球最大的公司到中小型企业，超过22,000家金融服务和医疗保健机构都依赖SS&C的专业知识、规模和技术。

关于Carlyle

Carlyle (NASDAQ: CG)是一家跨国投资公司，拥有深厚的行业专业知识，在三个业务板块部署私人资本：全球私募股权、全球信贷和Carlyle AlpInvest。截至2025年3月31日，Carlyle的资产管理规模约为4530亿美元。公司的宗旨是明智投资，为投资者、投资组合公司以及我们生活和投资所在的社区创造价值。Carlyle在四大洲的29个办事处拥有超过2300名员工。如需了解更多信息，请访问www.carlyle.com。请在X @OneCarlyle和LinkedIn @The Carlyle Group上关注Carlyle。

如需了解更多关于SS&C (Nasdaq:SSNC)的信息，请访问www.ssctech.com
请在X、LinkedIn和Facebook上关注SS&C。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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首席财务官
SS&C Technologies
电话：+1-816-642-0915
电邮：InvestorRelations@sscinc.com

Justine Stone
投资者关系部
SS&C Technologies
电话：+1- 212-367-4705
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媒体联系人
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电话：+1-646-818-9195
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