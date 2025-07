Cisco ottiene la licenza per il pool di brevetti Wi-Fi 6 gestito da Sisvel

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Cisco Systems, Inc. è diventata l'ultima società licenziataria del programma di pool di brevetti sulla tecnologia Wi-Fi 6 gestito da Sisvel.

L'accordo, raggiunto in via amichevole, offre a Cisco la possibilità di accedere in un’unica soluzione a quasi 2.000 brevetti (245 famiglie di brevetti) riconosciuti finora, attraverso un processo di valutazioni indipendenti dei brevetti da parte del pool, come parte essenziale dello standard Wi-Fi 6 802.11ax.

Cisco è il leader tecnologico mondiale che sta rivoluzionando il modo in cui le organizzazioni si connettono e si proteggono nell'era dell'IA. È un punto di riferimento globale nel settore delle reti aziendali, compresi i punti di accesso di livello enterprise.

Il pool Sisvel Wi-Fi 6 è stato istituito nel luglio 2022 e di recente ha registrato un notevole aumento di interesse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.