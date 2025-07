TomaGold annonce la clôture de la transaction de vente des propriétés Hazeur, Monster Lake Est et Monster Lake Ouest

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la clôture de la convention d'achat d'actifs précédemment annoncée avec Northern Superior Resources Inc. (TSXV: SUP; OTCQX: NSUPF; GR: D9M1) (« Northern Superior »), datée du 10 juillet 2025 (la « convention d'achat d'actifs »), pour la vente des propriétés Hazeur, Monster Lake Est et Monster Lake Ouest (collectivement, les « propriétés »), détenues en propriété exclusive par la Société, situées dans la région de Chibougamau, au Québec.

Conformément à la convention d'achat d'actifs, en contrepartie de l'acquisition des propriétés (l' « acquisition proposée »), Northern Superior a versé la contrepartie suivante à TomaGold :

Paiement de clôture : un paiement en espèces de 1 000 000 $ à TomaGold en règlement du prix d'achat prévu dans la convention d'achat d'actifs; et Redevance : Northern Superior a octroyé à TomaGold une redevance nette de fonderie de 2 % (la « RNF ») sur toute la production minérale des propriétés, conformément à une entente de redevance nette de fonderie datée de la date de clôture de l'acquisition proposée. Northern Superior, ou toute entité lui succédant qui détient une participation dans les propriétés, a le droit de racheter la moitié (soit 1,0 %) de la RNF à tout moment moyennant un paiement unique en espèces de 1 000 000 $.

Un paiement supplémentaire de 1 000 000 $, payable en espèces ou en actions, au choix de Northern Superior, sera versé à TomaGold dans certaines circonstances, comme il est précisé dans la convention d'achat d'actifs et dans les communiqués de presse de la Société publiés le 16 juin 2025 et le 11 juillet 2025.

« Il s'agit d'une transaction importante pour TomaGold. Elle nous permettra de commencer nos programmes d'exploration planifiés et entièrement autorisés sur nos propriétés principales dans le camp minier de Chibougamau, notamment Obalski, Berrigan, Radar, David et Dufault, et contribuera au développement de ce camp minier en pleine renaissance, » a déclaré David Grondin, chef de la direction de TomaGold.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de cuivre, d’éléments des terres rares et de lithium. Son objectif premier est de consolider le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec, où elle détient des intérêts et des ententes visant l'acquisition de 13 propriétés, dont le projet Obalski, qu'elle détient en propriété exclusive. TomaGold détient également une participation de 100 % dans la propriété de lithium Brisk Extension et dans la propriété d'éléments des terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie James au Québec, ainsi qu'une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située près du camp minier de Red Lake en Ontario, par l'entremise d'une coentreprise avec Evolution Mining Ltd. et New Gold Inc.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d'événements ou de développements que la Société prévoit se produire, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « projeter », « potentiel » et des expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent la réalisation de la transaction selon les modalités énoncées dans le présent communiqué de presse, les cours du marché, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle elles ont été faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives dans l'éventualité où les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction viendraient à changer.

