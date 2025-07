Le running back de la NFL, Derrick Henry, rejoint Amazfit en tant qu'ambassadeur-athlète

MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un chef de file mondial des technologies portables intelligentes détenu par Zepp Health (NYSE : ZEPP), annonce le retour de Derrick Henry, running back des Ravens de Baltimore, comme le plus récent athlète d'élite à rejoindre sa liste croissante d'ambassadeurs. Reconnu pour sa capacité rare à allier rapidité et puissance, Henry utilisera des technologies portables Amazfit pour optimiser chaque phase de son entraînement, de sa récupération et de son sommeil alors qu'il se prépare pour sa 10e saison de NFL.

En tant que l'un des running backs les plus prolifiques de sa génération, Henry a amassé un éventail impressionnant de récompenses au cours de sa carrière, y compris celle de joueur offensif de l'année de la NFL, deux titres « rushing » et cinq sélections au Pro Bowl. Avec Amazfit comme partenaire officiel de technologie portable intelligente, l'ancien gagnant du trophée Heisman intégrera un suivi avancé de la santé et du fitness dans son programme d'entraînement et sa routine de récupération à l'aide des montres intelligentes axées sur la performance, des technologies portables de fitness et de l'application Zepp d'Amazfit.

« À mesure que j'avance dans ma carrière, il est important de suivre correctement mon entraînement et ma récupération afin que mon corps soit prêt pour relever chaque défi sur le terrain, chaque dimanche », déclare Henry. « Amazfit et le T-Rex 3 me donnent les outils pour y parvenir. Qu’il s’agisse de suivre ma fréquence cardiaque et ma charge d’entraînement ou de m’assurer que je récupère correctement grâce à la surveillance du sommeil et du stress, ce partenariat m’aidera à maintenir des performances maximales semaine après semaine. »

Alors qu'il entame dans sa 10e saison de NFL, Henry redouble d'efforts pour optimiser sa santé et sa récupération afin d'étendre sa domination sur le terrain. Après l'une des saisons les plus productives de sa carrière, Henry s'est entraîné durant l'intersaison avec l'Amazfit T-Rex 3, en l'utilisant pour surveiller les mesures clés de la santé, les indicateurs de récupération et la qualité du sommeil. Associé à l'application Zepp, il peut exploiter des informations basées sur l'IA, suivre la nutrition avec le journal alimentaire et utiliser la toute nouvelle fonctionnalité BioCharge qui mesure les changements d'énergie corporelle tout au long de la journée, le tout conçu pour l'aider à performer au plus haut niveau tout au long de la saison.

« Derrick est l’un des athlètes les plus respectés et les plus travailleurs dans le sport aujourd’hui, et sa volonté implacable d’être le meilleur reflète notre mission chez Amazfit, qui est d’aider les gens à concrétiser leur plein potentiel. Nous sommes ravis de soutenir son parcours d’entraînement alors qu’il se prépare pour la saison à venir et de fournir des informations précieuses pour s’assurer qu’il donne le meilleur de lui-même », déclare Wayne Huang, fondateur et CEO de Zepp Health.

Henry rejoint le groupe croissant d’ambassadeurs-athlètes d'Amazfit, dont la médaillée d’or olympique Gabby Thomas, les champions du monde de HYROX Meg Jacoby et Hunter McIntyre, la star du padel Bea González, la triathlète Morgan Pearson, le coureur de fond Yemaneberhan « Yeman » Crippa et la joueuse de tennis dans le top 10 au classement WTA, Jasmine Paolini.

Amazfit reste engagé à renforcer la santé holistique en soutenant les quatre piliers du bien-être : fitness, sommeil, pleine conscience et nutrition. Qu'il s'agisse de suivre les progrès lors d'entraînements à fort impact, d'optimiser la récupération grâce à des informations sur le sommeil et la préparation, ou de rester attentif à la surveillance du stress, Amazfit offre une approche globale de la santé qui correspond à l'intensité d'athlètes de classe mondiale comme Henry.

À propos d'Amazfit

Amazfit, une marque mondiale leader dans le domaine des appareils portables intelligents axés sur la santé et le fitness, fait partie de Zepp Health (NYSE : ZEPP), une entreprise de technologie de la santé dont le siège social est situé à Gorinchem, aux Pays-Bas. Zepp Health fonctionne comme une organisation décentralisée, avec des équipes et des bureaux répartis sur les continents américain, européen et asiatique, ainsi que sur d’autres marchés mondiaux.

Offrant un large choix de montres bracelets intelligentes, le slogan de la marque Amazfit, « Discover Amazing », encourage à repousser les limites, à dépasser les attentes et à trouver de la joie à chaque instant. Amazfit est optimisé par la plateforme exclusive de gestion de la santé de Zepp Health, qui fournit des informations et des conseils exploitables 24/7 basés sur le cloud pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

Réputées pour leur fabrication exceptionnelle, les montres connectées Amazfit ont remporté de nombreux prix de design, notamment l’iF Design Award et le Red Dot Design Award. Lancée en 2015, Amazfit est plébiscitée par des millions d’utilisateurs, avec des produits disponibles dans plus de 90 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.amazfit.com.

