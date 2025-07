Veolia et l'AFD signent un partenariat stratégique pour accélérer la transformation écologique dans les pays en développement

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), leader mondial de la transformation écologique, et l'Agence française de Développement (AFD) signent ce 18 juillet 2025 un accord de partenariat pour renforcer leur collaboration en faveur des services à l’environnement et du développement durable. D’une durée de trois ans, ce partenariat stratégique vise à conjuguer l'expertise technique et opérationnelle de Veolia avec la capacité d'action et l'ancrage territorial de l'AFD pour répondre aux défis environnementaux dans les pays émergents et en développement.

Le partenariat sera déployé prioritairement en Amérique latine, en Asie centrale, dans les Balkans, en Afrique et au Moyen-Orient.

Cette alliance stratégique, qui vise à apporter l’expertise du secteur privé dans les services à l’environnement, se concentre sur trois secteurs clés : l'eau et l'assainissement, la gestion des déchets et l'énergie. Elle prévoit notamment des actions concrètes pour :

réduire les inégalités d’accès à l’eau et à l’assainissement, l’une des priorités inscrites au cœur des Objectifs de développement durable (ODD),

préserver la ressource en eau,

améliorer la gouvernance et les cadres réglementaires liés à la gestion des déchets,

développer des solutions innovantes pour l’économie circulaire,

innover en matière de bioénergies,

décarboner les réseaux de chauffage collectifs.

Le partenariat entre l’AFD et Veolia s’inscrit dans une volonté partagée d’accentuer l’action collective en faveur de transitions durables. Il vise à favoriser les échanges et la collaboration entre ces deux acteurs internationaux, notamment à travers l’organisation d’ateliers techniques, d’échanges et de visites de site.

Le partenariat se concrétisera aussi au travers d'initiatives communes en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE).

“Nous sommes fiers d'unir nos forces avec l'AFD pour démultiplier notre impact positif sur le développement durable, particulièrement dans les domaines d'accès à l'eau, de la gestion des déchets et de la transition énergétique. Notre excellence opérationnelle et notre connaissance du terrain, combinées à l'ancrage territorial de l'AFD permettra d'accélérer concrètement l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD) dans toutes les géographies où nous intervenons”, a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia. “Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre plan stratégique GreenUp et notre ambition d'être catalyseur de la transformation écologique des territoires. C'est la démonstration concrète que l'expertise française peut être un formidable accélérateur de la transformation écologique à l'échelle mondiale.”

Rémy Rioux, Directeur général du groupe AFD, a déclaré : “Très heureux de formaliser et renforcer notre partenariat avec le groupe Veolia, avec qui le groupe AFD entretient une relation déjà nourrie par des projets concrets, notamment avec sa filiale Seureca au Tchad, en Guinée ou dans les Balkans. Grâce à cet accord, nous renforcerons nos synergies à l’échelle de nos deux groupes pour garantir un accès sûr et salubre à l’eau potable aux populations de nos pays d’intervention mais également accompagner ces pays dans leur transition écologique, en lien avec nos objectifs de développement durable (ODD). Ce partenariat incarne enfin notre vision commune de contribuer à la mise en œuvre de la politique française d'investissement solidaire et durable à l'international”.

▁▁▁

A PROPOS DE L’AFD

Le groupe AFD finance et accélère les transitions pour un monde plus juste, sûr et résilient, en s’engageant pour les populations avec ses partenaires, partout dans le monde. Fort de ses entités complémentaires – l’Agence française de développement pour les financements publics, Proparco pour l'investissement privé responsable, et Expertise France pour l’expertise technique – le Groupe répond à tous les enjeux liés au développement durable. Engagé dans plus de 160 pays ainsi que dans les Outre-mer, il adapte ses interventions aux réalités du terrain, soutenant activement les initiatives locales. Avec plus de 4 000 projets alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD), le groupe AFD, au nom des Français, mobilise tous les acteurs engagés dans le développement économique et la préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes-hommes ou encore la santé mondiale. Du côté des autres, pour un monde en commun. www.afd.fr

A PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.com