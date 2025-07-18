-

美國國家美式足球聯盟跑衛Derrick Henry加入Amazfit為其運動員大使

Henry即將迎來他在美國國家美式足球聯盟的第10個賽季，在這一季中，他將運用Amazfit產品優化健康、體能恢復狀態以及賽事表現

original Derrick Henry已加入Amazfit不斷壯大的品牌大使陣容，成為其最新菁英運動員。

Derrick Henry已加入Amazfit不斷壯大的品牌大使陣容，成為其最新菁英運動員。

加州，米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Zepp Health (NYSE: ZEPP) 旗下全球領先的智慧型穿戴裝置品牌Amazfit宣布巴爾的摩烏鴉隊 (Baltimore Ravens) 跑衛Derrick Henry已加入其不斷壯大的品牌大使陣容，成為最新一位菁英運動員。以結合非凡速度與力道稱著的Henry即將迎來他在美國國家美式足球聯盟 (NFL) 的第10個賽季。在這一季中，他將使用Amazfit的穿戴式裝置提升訓練、體能恢復與睡眠的每個環節。

Henry身為同代中戰績彪炳過人的跑衛，已在職業生涯中摘下多項令人稱羨的榮譽，包括NFL年度最佳進攻球員獎、兩項衝球冠軍，五度入選職業碗 (Pro Bowl)。得到Amazfit這位官方智慧型穿戴裝置合作夥伴之後，這位前海斯曼盃 (Heisman) 得主將使用Amazfit的體能表現智慧型手錶、健身穿戴型裝置和Zepp應用程式，把先進健康與健身追蹤裝置整合到他的訓練方案和恢復計劃中。

「隨著職業生涯的發展，正確追蹤訓練與恢復顯得愈形重要，這可以幫助我做好準備，面對每週日在賽場上的挑戰。」Henry說，「Amazfit和T-Rex 3為我提供了這麼做的工具。從追蹤心律、訓練強度，到使用睡眠及壓力監測器確保體能恢復良好，這位合作夥伴將伴我每週做出最佳表現。」

為了迎接他在NFL的第10個賽季，Henry正加倍努力優化他的健康與恢復狀態，以延長叱吒賽場的時間。結束上一個大豐收的賽季之後，Henry在這個休賽期間的訓練中使用Amazfit T-Rex 3監測關鍵健康指標、恢復指數和睡眠品質。與Zepp應用程式配對之後，他可以參考人工智慧見解、用飲食紀錄功能追蹤營養狀況，並使用全新BioCharge功能測量體內能量在全日間的變化，這些都是為了幫助他在整個賽季中呈遞最高水準表現而設計的。

「在今日體壇上，Derrick是一位受到高度推崇、勤懇努力的運動員。Amazfit協助群眾釋出全副潛力，他不懈驅策自我臻於完美，正是這份使命的最佳體現。我們很高興能夠在他為即將到來的賽季做準備時支援他的訓練過程，提供重要分析，確保最佳表現。」Zepp Health創辦人暨執行長黃汪表示。

Henry加入的Amazfit運動員大使群正在不斷壯大，陣容包括奧運金牌得主Gabby Thomas、HYROX世界冠軍Meg Jacoby與Hunter McIntyre、板式網球明星Bea González、鐵人三項運動員Morgan Pearson、長跑健將Yemaneberhan “Yeman” Crippa和國際女子網球協會 (WTA) 前十大網球選手Jasmine Paolini。

Amazfit致力提升整體健康，幫助群眾在體能、睡眠、心態和營養四大健康支柱之間取得平衡。無論是追蹤高強度訓練進步情形、透過睡眠和準備情況分析優化體能恢復，或是透過壓力監測保持專注，Amazfit都能提供全面性的健康之道，滿足像Henry這類世界級運動員的高強度需求。

請前往www.amazfit.com探索Amazfit的所有智慧穿戴型裝置，體驗我們可提高表現、恢復與精準度的創新產品。

如需瞭解更多資訊，請造訪Amazfit.com，並在FacebookInstagramTwitterYouTube上關注我們。

關於Amazfit

Amazfit是專注于健康與健身的全球一流智慧穿戴品牌，隸屬于總部位於荷蘭霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分散式組織模式營運，團隊成員和辦事處遍及美洲、歐洲、亞洲及全球其他市場。

Amazfit生產款式繁多的智慧型手錶和手環，以「Discover Amazing」為品牌號召，鼓勵每個人突破障礙、超越期望，分分秒秒鐘都過得快樂精采。Amazfit由Zepp Health的專屬健康管理平台支援，該平台全天候從雲端傳送務實可行的建議與指導，幫助使用者達成健康目標。

Amazfit智慧手錶以卓越製程著稱，曾榮獲iF設計獎、紅點設計獎等多項設計大獎。Amazfit於2015年推出，深受數百萬使用者喜愛，其產品在美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區的90多個國家均有銷售。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.amazfit.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人
Mary Thompson Woodbury
北美公關部主任
mary.woodbury@zepp.com

Industry:

Zepp Health

NYSE:ZEPP
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯絡人
Mary Thompson Woodbury
北美公關部主任
mary.woodbury@zepp.com

More News From Zepp Health

Amazfit推出Balance 2智慧手錶和Helio手環，協助實現更智慧的訓練、更高效的恢復以及巔峰表現

加州米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)旗下的全球頂尖智慧穿戴品牌Amazfit今日宣布推出兩款聚焦運動表現的新裝置——Balance 2智慧手錶和Helio手環，後者是Amazfit首款無螢幕的健身、恢復及睡眠追蹤裝置。 組合使用更佳：更智慧的訓練與恢復系統 儘管兩款裝置可單獨購買和使用，但它們做為整合式訓練與恢復系統的協同潛力才是真正的獨特之處。Balance 2是一款頂級多運動訓練夥伴，為使用者提供先進的運動表現追蹤功能。當與Helio手環配對時，該系統在心率監測、疲勞評估和恢復分析方面的準確性得到進一步提升。所有數據可在Zepp應用程式中順暢同步，打造涵蓋所有Amazfit裝置的統一生態系統與使用體驗——無需額外應用程式或訂閱。 Balance 2：頂級多運動訓練夥伴 專為高表現人群打造的全新Amazfit Balance 2支援多種運動的日常訓練，非常適合混合運動愛好者以及需要平衡健身房鍛鍊、力量訓練、跑步、騎行、高爾夫、潛水等活動的人群。憑藉智慧追蹤、個人化洞察以及從高強度訓練到工...

Amazfit擴充Active 2系列，推出全新Active 2 Square——功能不變，採用時尚方形設計

加州米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)旗下的全球一流智慧穿戴品牌Amazfit今日宣布推出Amazfit Active 2的方形版。身為其健身智慧手錶系列的新成員，該產品延續了近期推出的圓形Active 2的強大功能和頂級體驗，如今以現代方形外觀呈現。 功能依舊，外形煥新。 Active 2 Square在2025年國際消費電子展(CES)上首次亮相，並在Pepcom和ShowStoppers展覽會中展出。其設計針對偏愛大膽幾何美學的消費者，同時不犧牲效能、耐用性或先進的健康與健身追蹤功能。 Amazfit Active 2採用1.75英寸方形藍寶石玻璃高畫質AMOLED顯示幕，優雅鑲嵌在拋光不銹鋼錶框中，峰值亮度達2000尼特，即使在強光下也能確保清晰顯示，帶來最佳視覺體驗。 優雅的金屬質感增添了精緻韻味，完美契合注重時尚的現代生活型態。其獨特的幾何造型彰顯了別具一格的設計個性，而直覺式的介面與寬闊的顯示區域則讓使用者能順暢存取健康資料、資訊和運動記錄。這款裝置保留了讓圓形Active 2...

Amazfit發行Bip 6智慧型手錶：分分秒秒與您隨行的日用智慧型手錶

加州，米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 健康科技公司Zepp Health（紐約證券交易所代號：ZEPP）旗下的全球領先智慧型穿戴裝置品牌Amazfit今天宣布推出Amazfit Bip 6智慧型手錶。Bip 6內建高亮度1.97英吋AMOLED顯示錶面、進階健康及心率監測功能、人工智慧驅動的健身計畫、離線導航和全面睡眠品質追蹤，協助想要培養日常健身習慣的健康愛好者完成他們的心願。 Bip 6專為日常佩戴而設計，採耐用鋁合金錶框、具備5ATM防水性能，且電池續航時間長達兩週，令人讚賞。共推出純黑、炭黑、岩灰和亮紅四種時尚色彩，定價均為79.99美元，實惠難以置信。 「Amazfit深信科技—特別是智慧型穿戴產品—應能夠提升生活的每個面向，但無能需在款式、性能或可負擔性上妥協。」Zepp Health創辦人暨執行長黃汪表示，「Bip 6的設計竭力迎合那些依靠智慧型手錶保持生活動能與健美體態的人士所需。Bip 6提供進階健康監測、智慧指導功能、以及專門支援HYROX及耐力訓練的設計，讓佩戴者輕鬆享受活躍生活以及非凡價值。」 Amazfit Bip 6標榜...
Back to Newsroom