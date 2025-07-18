美國國家美式足球聯盟跑衛Derrick Henry加入Amazfit為其運動員大使

加州，米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Zepp Health (NYSE: ZEPP) 旗下全球領先的智慧型穿戴裝置品牌Amazfit宣布巴爾的摩烏鴉隊 (Baltimore Ravens) 跑衛Derrick Henry已加入其不斷壯大的品牌大使陣容，成為最新一位菁英運動員。以結合非凡速度與力道稱著的Henry即將迎來他在美國國家美式足球聯盟 (NFL) 的第10個賽季。在這一季中，他將使用Amazfit的穿戴式裝置提升訓練、體能恢復與睡眠的每個環節。

Henry身為同代中戰績彪炳過人的跑衛，已在職業生涯中摘下多項令人稱羨的榮譽，包括NFL年度最佳進攻球員獎、兩項衝球冠軍，五度入選職業碗 (Pro Bowl)。得到Amazfit這位官方智慧型穿戴裝置合作夥伴之後，這位前海斯曼盃 (Heisman) 得主將使用Amazfit的體能表現智慧型手錶、健身穿戴型裝置和Zepp應用程式，把先進健康與健身追蹤裝置整合到他的訓練方案和恢復計劃中。

「隨著職業生涯的發展，正確追蹤訓練與恢復顯得愈形重要，這可以幫助我做好準備，面對每週日在賽場上的挑戰。」Henry說，「Amazfit和T-Rex 3為我提供了這麼做的工具。從追蹤心律、訓練強度，到使用睡眠及壓力監測器確保體能恢復良好，這位合作夥伴將伴我每週做出最佳表現。」

為了迎接他在NFL的第10個賽季，Henry正加倍努力優化他的健康與恢復狀態，以延長叱吒賽場的時間。結束上一個大豐收的賽季之後，Henry在這個休賽期間的訓練中使用Amazfit T-Rex 3監測關鍵健康指標、恢復指數和睡眠品質。與Zepp應用程式配對之後，他可以參考人工智慧見解、用飲食紀錄功能追蹤營養狀況，並使用全新BioCharge功能測量體內能量在全日間的變化，這些都是為了幫助他在整個賽季中呈遞最高水準表現而設計的。

「在今日體壇上，Derrick是一位受到高度推崇、勤懇努力的運動員。Amazfit協助群眾釋出全副潛力，他不懈驅策自我臻於完美，正是這份使命的最佳體現。我們很高興能夠在他為即將到來的賽季做準備時支援他的訓練過程，提供重要分析，確保最佳表現。」Zepp Health創辦人暨執行長黃汪表示。

Henry加入的Amazfit運動員大使群正在不斷壯大，陣容包括奧運金牌得主Gabby Thomas、HYROX世界冠軍Meg Jacoby與Hunter McIntyre、板式網球明星Bea González、鐵人三項運動員Morgan Pearson、長跑健將Yemaneberhan “Yeman” Crippa和國際女子網球協會 (WTA) 前十大網球選手Jasmine Paolini。

Amazfit致力提升整體健康，幫助群眾在體能、睡眠、心態和營養四大健康支柱之間取得平衡。無論是追蹤高強度訓練進步情形、透過睡眠和準備情況分析優化體能恢復，或是透過壓力監測保持專注，Amazfit都能提供全面性的健康之道，滿足像Henry這類世界級運動員的高強度需求。

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關於Amazfit

Amazfit是專注于健康與健身的全球一流智慧穿戴品牌，隸屬于總部位於荷蘭霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分散式組織模式營運，團隊成員和辦事處遍及美洲、歐洲、亞洲及全球其他市場。

Amazfit生產款式繁多的智慧型手錶和手環，以「Discover Amazing」為品牌號召，鼓勵每個人突破障礙、超越期望，分分秒秒鐘都過得快樂精采。Amazfit由Zepp Health的專屬健康管理平台支援，該平台全天候從雲端傳送務實可行的建議與指導，幫助使用者達成健康目標。

Amazfit智慧手錶以卓越製程著稱，曾榮獲iF設計獎、紅點設計獎等多項設計大獎。Amazfit於2015年推出，深受數百萬使用者喜愛，其產品在美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區的90多個國家均有銷售。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.amazfit.com 。

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