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NFL 跑卫 Derrick Henry 加入 Amazfit，成为运动大使

Henry 将在其第十个 NFL 赛季中使用 Amazfit 产品，以优化健康、恢复与竞技表现

original Derrick Henry 成为 Amazfit 不断壮大的运动大使阵容最新成员。

Derrick Henry 成为 Amazfit 不断壮大的运动大使阵容最新成员。

加利福尼亚州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的智能穿戴品牌 Amazfit 隶属于 Zepp Health（纽约证券交易所代码：ZEPP），宣布巴尔的摩乌鸦队（Baltimore Ravens）跑卫 Derrick Henry 正式加入其不断壮大的运动大使阵容。以速度与力量完美结合著称的 Henry，将利用 Amazfit 可穿戴设备为他备战第十个 NFL 赛季训练、恢复和睡眠的每个阶段提供支持。

作为当代最具代表性的跑卫之一，Henry 在职业生涯中已斩获多项殊荣，包括 NFL 年度进攻球员、两届冲球码王，以及五次入选职业碗。在成为 Amazfit 的官方智能穿戴合作伙伴后，这位前海斯曼奖得主将使用 Amazfit 的高性能智能手表、穿戴设备与 Zepp App，将先进的健康与健身追踪技术融入日常训练和恢复计划。

“随着职业生涯的推进，精准追踪训练与恢复数据对保持竞技状态至关重要，以便每个周日我都能以最佳状态应对赛场挑战。” Henry 表示，“Amazfit 和 T-Rex 3 为我提供了所需的工具。从追踪心率与训练负荷，到通过睡眠与压力监测确保恢复，这套系统将帮助我每周都保持巅峰状态。”

进入第十个 NFL 赛季，Henry 正加倍关注健康与恢复管理，以延续其在球场上的统治力。在经历了职业生涯最高产的赛季之一后，Henry 在休赛期一直使用 Amazfit T-Rex 3 进行训练，实时监测关键健康数据、恢复指标和睡眠质量。结合 Zepp App，他可以获取由 AI 赋能的洞察，借助饮食日志功能追踪营养摄入，并使用全新 BioCharge 功能追踪全天体能变化，从而在整个赛季中保持最佳竞技水平。

“Derrick 是当今体育界最受尊敬、最勤奋的运动员之一，他不懈追求卓越的精神与 Amazfit 的使命高度契合——帮助人们激发潜能。我们很高兴能在他备战新赛季的过程中提供支持，借助关键洞察，确保他发挥最佳表现。” Zepp Health 创始人兼首席执行官 Wayne Huang 表示。

Henry 的加入，使 Amazfit 的运动大使阵容进一步壮大，其他成员还包括奥运金牌得主 Gabby Thomas、HYROX 世界冠军 Meg Jacoby 和 Hunter McIntyre、帕德尔球明星 Bea González、铁人三项运动员 Morgan Pearson、长跑选手 Yemaneberhan “Yeman” Crippa，以及 WTA 前十网球选手 Jasmine Paolini。

Amazfit 始终致力于通过健身、睡眠、正念和营养四大健康支柱赋能整体健康。无论是高强度训练监测、基于睡眠数据的恢复优化，还是通过压力监测保持正念，Amazfit 都能为像 Henry 这样的世界级运动员提供匹配强度的全方位健康方案。

欢迎访问 www.amazfit.com 探索 Amazfit 全系列智能穿戴产品，体验提升表现、恢复与精准度的创新科技。

更多信息请访问 Amazfit.com，并关注我们的 FacebookInstagramTwitterYouTube 官方账号。

关于Amazfit

Amazfit是专注于健康与健身的全球领先智能穿戴品牌，隶属于总部位于荷兰霍林赫姆的健康科技公司Zepp Health (NYSE: ZEPP)。Zepp Health以分布式组织模式运营，团队成员和办事处遍及美洲、欧洲、亚洲及全球其他市场。

Amazfit 提供丰富多样的智能手表与手环产品，其品牌主张 “Discover Amazing（探索非凡）” 鼓励用户突破界限、超越期待，在每一刻中发现惊喜。Amazfit 由 Zepp Health 自主研发的健康管理平台提供支持，该平台提供基于云的 24/7 可执行洞察和指导，帮助用户实现其健康目标。

Amazfit智能手表以卓越工艺著称，曾斩获iF设计奖、红点设计奖等多项设计大奖。Amazfit于2015年推出，深受数百万用户喜爱，其产品在美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的90多个国家均有销售。如需了解更多信息，请访问 www.amazfit.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联系人
Mary Thompson Woodbury
北美公关负责人
mary.woodbury@zepp.com

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