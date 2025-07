Derrick Henry, jogador da NFL, junta-se à Amazfit como atleta embaixador

MILPITAS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Amazfit, principal marca mundial de dispositivos vestíveis inteligentes de propriedade da Zepp Health (NYSE: ZEPP), anunciou o jogador Derrick Henry, do Baltimore Ravens, como o mais novo atleta de elite a se juntar à sua crescente lista de embaixadores. Conhecido por sua rara combinação de velocidade e força, Henry irá usar os dispositivos vestíveis da Amazfit para potencializar cada fase de treinamento, recuperação e sono durante sua preparação para a 10ª temporada na NFL.

Como um dos running backs mais prolíficos de sua geração, Henry acumulou uma série impressionante de prêmios durante sua carreira, incluindo o de Jogador Offensive Player da NFL, dois títulos de rushing e cinco seleções para o Pro Bowl. Com a Amazfit como sua parceira oficial de dispositivos vestíveis inteligentes, o antigo vencedor do Heisman integrará o rastreamento avançado de saúde e condicionamento físico em seu regime de treinamento e rotina de recuperação usando os smartwatches voltados para o desempenho, os dispositivos vestíveis de condicionamento físico e o aplicativo Zepp da Amazfit.

“À medida que avanço em minha carreira, é importante fazer um acompanhamento adequado do meu treinamento e recuperação para que meu corpo esteja pronto para o desafio em campo todos os domingos”, disse Henry. "A Amazfit e o T-Rex 3 me permitem ter as ferramentas para fazer isso. Desde o acompanhamento da minha frequência cardíaca e carga dos treinos até a certeza de que me recupero adequadamente com o monitoramento do sono e do estresse, essa parceria me ajudará a manter o máximo rendimento semana após semana."

Ao entrar em sua 10ª temporada na NFL, Henry está se dedicando a aprimorar sua saúde e recuperação para ampliar seu domínio em campo. Após uma das temporadas mais produtivas de sua carreira, Henry vem treinando nesta offseason com o Amazfit T-Rex 3, para monitorar as principais métricas de saúde, indicadores de recuperação e qualidade do sono. Em conjunto com o aplicativo Zepp, ele pode aproveitar os insights alimentados por IA, monitorar a nutrição com o registro de alimentos e usar o novo recurso BioCharge para medir as mudanças na energia corporal ao longo do dia, tudo concebido para ajudá-lo a ter um altíssimo desempenho durante a temporada.

"Derrick é um dos atletas mais respeitados e dedicados nos esportes de hoje, e seu desejo incansável de ser o melhor reflete nossa missão na Amazfit de ajudar as pessoas a liberar todo o seu potencial. Estamos entusiasmados em apoiar sua jornada de treinamento enquanto ele se prepara para a próxima temporada além de fornecer informações valiosas para garantir que ele tenha o melhor desempenho possível", disse Wayne Huang, fundador e CEO da Zepp Health.

Henry se junta a uma equipe cada vez maior de atletas embaixadores da Amazfit, incluindo a medalhista de ouro olímpica Gabby Thomas, os campeões mundiais da HYROX Meg Jacoby e Hunter McIntyre, a estrela do Padel Bea González, o triatleta Morgan Pearson, o corredor de distância Yemaneberhan “Yeman” Crippa e a tenista top 10 da WTA Jasmine Paolini.

Sobre a Amazfit

A Amazfit, marca global líder em dispositivos inteligentes com foco em saúde e condicionamento físico, é parte da Zepp Health (NYSE: ZEPP), uma empresa de tecnologia de saúde com sede principal em Gorinchem, nos Países Baixos. A Zepp Health opera como uma organização distribuída, com membros da equipe e escritórios nas Américas, Europa, Ásia e outros mercados globais.

Com uma ampla seleção de smartwatches e pulseiras, o slogan da marca Amazfit, “Discover Amazing”, incentiva as pessoas a romper barreiras, superar expectativas e encontrar alegria em cada momento. A Amazfit é alimentada pela plataforma de gerenciamento de saúde desenvolvida pela Zepp Health, que fornece insights e orientações acionáveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, com base na nuvem, para ajudar os usuários a atingir suas metas de bem-estar.

Reconhecidos por sua excelente qualidade de fabricação, os relógios inteligentes da Amazfit conquistaram muitos prêmios de design, incluindo o iF Design Award e o Red Dot Design Award. Lançada em 2015, a Amazfit conta hoje com a aceitação de milhões de usuários, com produtos disponíveis em mais de 90 países nas regiões das Américas, EMEA e APAC. Para mais informações, acesse www.amazfit.com.

