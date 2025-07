Andersen Consulting aggiunge competenze di accesso al mercato con Prime Action in Brasile

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rafforza le sue capacità in America Latina con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice Prime Action Consulting, una società specializzata in strategie di accesso al mercato e gestione dei canali nei settori automotive, agribusiness, banking, farmaceutico e delle telecomunicazioni.

Prime Action offre servizi completi di consulenza commerciale per aiutare le organizzazioni a ottimizzare le loro strategie di go-to-market e migliorare le prestazioni nei canali di vendita e distribuzione. L'azienda offre strategie di accesso ai mercato, gestione intelligente dei canali, progettazione di politiche commerciali e di distribuzione, servizi di sviluppo canali e formazione, tutti personalizzati per promuovere l'efficienza e l'allineamento dei clienti attraverso processi strutturati, standard ed esecuzione mirata. Collaborando con aziende di fascia alta in tutta l'America Latina, Prime Action non solo lavora a stretto contatto con i clienti dalla pianificazione all'implementazione, ma anche in fase post-implementazione per fornire una formazione e una valutazione adatte a garantire il successo di qualsiasi strategia di accesso al mercato.

“La nostra missione è sviluppare e implementare soluzioni di consulenza personalizzate che rafforzano la competitività dei nostri clienti e consentono prestazioni costanti nei loro mercati”, ha dichiarato il Managing Partner Marco Botelho. “Come azienda collaboratrice di Andersen Consulting, siamo entusiasti di continuare ad aiutare i nostri clienti a raggiungere il loro potenziale attraverso una piattaforma molto più ampia, costruita per supportare le sfide delle loro attività in molti settori”.

“La specializzazione di Prime Action nella strategia commerciale e nelle prestazioni dei canali di distribuzione aggiunge una dimensione di grande valore alla piattaforma di Andersen Consulting”, ha affermato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Le comprovate metodologie e l'impegno nell'esecuzione dell'azienda rafforzeranno ulteriormente la nostra capacità di supportare i clienti alla ricerca di strategie di crescita scalabili e orientate ai risultati”.

