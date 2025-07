Grid Dynamics aiuta SmartRay a creare una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) per l'ispezione robotica in collaborazione con Wandelbots

Punti salienti: Grid Dynamics e SmartRay collaborano per creare JOSY, una nuova automazione dei flussi di lavoro per la soluzione di ispezione 3D delle saldature di SmartRay, accelerando notevolmente i tempi di pianificazione e implementazione, e riducendo i costi e i rischi operativi.

La soluzione ottiene un elevato livello di automazione integrando l'analisi della fattibilità delle parti di lavoro, la generazione di percorsi per gli strumenti e l'esecuzione dei percorsi degli strumenti con l'assistenza dell'IA.

Realizzata sulla piattaforma NOVA di Wandelbots, la soluzione assicura l'integrazione ininterrotta con un'ampia gamma di manipolatori robotici e utilizza la simulazione all'avanguardia e i componenti di ottimizzazione.

SAN RAMON, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), un fornitore di spicco di consulenza tecnologica, progettazione di piattaforme e prodotti, IA e servizi di coinvolgimento digitale, oggi ha annunciato il successo del lancio della nuova piattaforma software per l'ispezione robotica di SmartRay. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

