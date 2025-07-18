Andersen Consulting通过巴西的Prime Action进一步增强其市场准入专业服务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过吸纳合作机构Prime Action Consulting，显著增强其拉丁美洲市场服务能力。Prime Action专业从事汽车、农业综合、银行、制药及电信等行业的市场准入战略与渠道管理服务。

Prime Action提供端到端商业咨询服务，助力企业优化市场进入战略并提升销售与分销渠道绩效。该公司的服务涵盖：市场准入战略规划、智能渠道管理、商业及分销政策设计、渠道开发服务以及专业培训，所有服务均通过结构化流程、标准规范及精准执行，依托量身定制模式来提升运营效率并确保客户需求匹配。 作为拉美地区顶级企业的合作伙伴，Prime Action不仅与客户保持从战略规划到落地实施的全周期紧密协作，更在实施后阶段提供配套培训与效果评估，确保每项市场准入策略的成功实施。

Prime Action管理合伙人Marco Botelho表示，“我们的使命是制定并实施定制化咨询方案，提升客户市场竞争力，助其实现持续增长。作为Andersen Consulting的合作机构，我们期待不断帮助客户释放发展潜能，借助更广泛的定制平台帮助他们克服各专业的业务挑战。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示，“Prime Action在商业战略与渠道绩效优化领域的专长，为Andersen Consulting平台带来宝贵价值。该机构成熟的方法体系与卓越的执行承诺，将进一步提升我们的服务能力，确保客户顺利实施可规模化、结果导向型增长战略。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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