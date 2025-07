Accenture et Google Cloud accompagnent Air France-KLM dans la création d’une Gen AI Factory pour réinventer ses opérations

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Accenture (NYSE : ACN) et Google Cloud s’associent à Air France-KLM pour mettre en place une Gen AI Factory de pointe. Cette solution basée sur le cloud fournit les fondations technologiques et stratégiques nécessaires pour déployer et utiliser l’IA générative à l’échelle au sein du groupe. Elle permet à Air France-KLM d’identifier rapidement les applications les plus utiles de cette technologie et de les développer efficacement. Grâce à cette plateforme, Air France-KLM peut concevoir, tester et gérer différents modèles d’IA, d’agents autonomes et d’apprentissage automatique adaptés à ses besoins spécifiques, en privilégiant les domaines d’activité ayant le plus grand potentiel de transformation et de retour sur investissement.

Accenture a déjà accompagné Air France-KLM dans la modernisation de son infrastructure numérique, en migrant ses applications existantes vers le cloud. Cette transformation a facilité l’adoption rapide de l’IA générative au sein du groupe. Depuis, la compagnie aérienne a déployé un assistant basé sur l’IA générative et développé des cas d’usage de type RAG (retrieval-augmented generation), combinant génération de langage et recherche documentaire interne, permettant d’améliorer ses processus internes, comme le diagnostic et la réparation de dommages sur les avions. Ces innovations sont désormais en cours de déploiement à l’échelle de l’organisation.

La Gen AI Factory, créée en collaboration avec Accenture et fonctionnant sur la technologie de Google Cloud, intègre des fonctionnalités d’IA agentique avancées, permettant à Air France-KLM d’identifier facilement les projets IA à fort potentiel, de les développer à l’échelle grâce à des outils partagés et de mobiliser rapidement les expertises nécessaires pour concevoir, tester et déployer des applications à travers l’ensemble de ses opérations. En simplifiant le passage de l’idée à la réalisation concrète, la Gen AI Factory permet à Air France-KLM de réduire de plus de 35 % le temps de développement des solutions IA. Le groupe aérien constate déjà des améliorations concrètes dans des secteurs clés comme les opérations au sol, la maintenance aéronautique et le service client.

Pour favoriser l’innovation, Air France-KLM et Accenture ont mis en place un processus structuré permettant aux collaborateurs de proposer et de développer des solutions pratiques basées sur l’IA générative pour répondre à problématiques concrètes. Ce processus commence par l’identification d’un défi opérationnel, puis se poursuit avec les étapes de conception, de prototypage, de test, jusqu’au déploiement à l’échelle des solutions les plus prometteuses. Un exemple marquant est celui des GenAI Days, un événement coorganisé par les deux entreprises, durant lequel les collaborateurs ont appris à utiliser les outils de la Gen AI Factory à travers des cas d’usage pratiques, donnant naissance à des idées innovantes capables de réduire les coûts et de générer de nouvelles sources de revenus.

« Cette collaboration illustre comment l’investissement dans une infrastructure numérique solide, appuyée par le cloud, renforce la résilience et l’agilité organisationnelle de l’entreprise. En simplifiant des processus complexes, elle permet à Air France-KLM de renforcer sa compétitivité dans un contexte de forte accélération numérique », a déclaré Sabine Bechelani, directrice exécutive, responsable du secteur Travel d'Accenture France et Benelux. « L’intelligence artificielle générative nous permet non seulement de simplifier l’expérience client, mais aussi de générer une vraie valeur ajoutée pour l’entreprise. C’est une illustration forte de la manière dont la technologie peut devenir un levier d’efficacité opérationnelle et un véritable atout stratégique. »

« Cette collaboration démontre la capacité d’Air France-KLM et d’Accenture à repenser l’avenir du secteur du voyage grâce à l’IA générative. Nous sommes fiers de contribuer à cette dynamique en mettant à disposition nos technologies cloud et IA les plus avancées, ainsi que notre expertise, pour accélérer la transformation du secteur, optimiser les opérations du groupe et créer de nouvelles expériences pour les voyageurs », a déclaré Isabelle Fraine, Directrice Générale de Google Cloud France.

« L’IA, et en particulier l’IA générative, ne se limite pas à une avancée technologique : elle constitue un véritable moteur de transformation pour l’entreprise, » a déclaré Julie Pozzi, responsable Data & AI chez Air France-KLM. « Avec le soutien d’Accenture et de Google Cloud, notre ambition est de repenser en profondeur les fondations opérationnelles du secteur aérien à l’aide de l’IA générative. Grâce à cette collaboration, nous nous donnons les moyens d’anticiper les évolutions du marché, d’y répondre avec agilité, en enrichissant l’expérience de chaque passager et en apportant une transformation durable à nos opérations. »

