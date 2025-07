AM Best Sube la Calificación Crediticia de Emisor de AVLA Perú Compañía de Seguros S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) a “bbb+” (Buena) de “bbb” (Buena) y afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) de AVLA Perú Compañía de Seguros S.A, (AVLA Perú) (Lima, Perú). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de AVLA Perú reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La mejora de la calificación de ICR de Largo Plazo de AVLA Perú reconoce su afiliación e importancia estratégica para su compañía matriz, AVLA Bermuda Holding Corp Ltd. (ABHC), una compañía tenedora domiciliada en Bermuda enfocada en operaciones de seguros en Chile, Perú, México, Brasil y Estados Unidos. A mayo de 2025, ABHC tenía un capital de 89 millones de dólares.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best de que la compañía será capaz de seguir creciendo, regresando a resultados técnicos rentables, manteniendo al mismo tiempo su capitalización ajustada por riesgos.

AVLA Perú es una aseguradora de fianzas, crédito y daños que comenzó operaciones en 2015. La compañía se especializa en fianzas y líneas complementarias de seguro de crédito, así como una línea de propiedad, en ingeniería. AVLA Perú se mantiene en el top 10 del segmento de seguros de no vida en Perú y en el top tres del mercado de fianzas del país, basado en su participación de mercado.

AM Best evalúa el perfil de negocios de AVLA Perú como neutral. Desde su creación en 2015, AVLA Perú ha sido capaz de capitalizarse con éxito en el mercado de garantías, que tiene capacidad limitada, y convertirse en uno de los principales participantes en seguros de crédito y fianzas. La evaluación neutral de AM Best del perfil de negocios de la compañía refleja el tamaño de su operación dentro de un segmento pequeño en Perú.

AM Best evalúa el desempeño operativo de la compañía como adecuado. AVLA Perú ha podido promocionar sus productos de manera rentable y mantener métricas de suscripción adecuadas desde 2017, tomando medidas proactivas para gestionar los siniestros debidos a acontecimientos del mercado y desarrollando alternativas para diversificar sus ingresos. Los resultados técnicos de AVLA Perú se han complementado con una estrategia activa de inversión que ha generado buenos resultados por inversiones en 2024.

La evaluación de la fortaleza de balance de AVLA Perú es muy fuerte, dada su sólida base de capital para los riesgos que asume, como se refleja en su capitalización ajustada por riesgos categorizada como la más fuerte, de acuerdo con el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La evaluación de muy fuerte de la fortaleza de balance también reconoce las capacidades de administración de capital y la disposición y los antecedentes de las contribuciones de capital hechas por sus accionistas para respaldar el crecimiento de AVLA Perú. Un panel de reaseguradores con excelente nivel de security respalda la fortaleza de balance de AVLA Perú.

Se podrían llevar a cabo acciones positivas de calificación si AVLA Perú es capaz de mantener una tendencia estable al alza en su capitalización ajustada por riesgos, respaldada por resultados netos positivos. Se podrían llevar a cabo acciones negativas de calificación si el desempeño operativo de AVLA Perú se deteriora debido a mayores pérdidas a un punto que ya no respalde la evaluación de adecuado. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si, en la opinión de AM Best, la importancia estratégica de AVLA Perú para su grupo decrece significativamente o si la fortaleza financiera consolidada del Grupo AVLA se deteriora a un punto que ya no respalde las calificaciones actuales.

