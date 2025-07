Andersen Consulting pogłębia wiedzę fachową w zakresie dostępu do rynku, nawiązując współpracę z brazylijską firmą Prime Action

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia zdolności w Ameryce Łacińskiej, zawierając umowę o współpracy z firmą Prime Action Consulting, która specjalizuje się w strategiach dostępu do rynku i zarządzaniu kanałami handlowo-dystrybucyjnymi w sektorach motoryzacji, agrobiznesu, bankowości, farmacji i telekomunikacji.

Prime Action świadczy kompleksowe komercyjne usługi konsultingowe, które pomagają organizacjom w optymalizacji strategii wejścia na rynek i poprawie wyników w kanałach sprzedaży i dystrybucji. Oferta firmy obejmuje opracowywanie strategii dostępu do rynku, inteligentne zarządzanie kanałami handlowo-dystrybucyjnymi, opracowywanie polityki handlowej i dystrybucyjnej, usługi rozwoju kanałów oraz usługi szkoleniowe, a wszystko to ma na celu zwiększenie efektywności i zgodności z wymaganiami klientów w drodze uporządkowanych procesów, standardów i ukierunkowanej realizacji. Dzięki współpracy z najważniejszymi przedsiębiorstwami w Ameryce Łacińskiej firma Prime Action nie tylko podejmuje skoordynowane działania z klientami od etapu planowania aż po etap wdrażania, ale również zapewnia obsługę po etapie wdrożenia w celu zapewnienia odpowiednich szkoleń oraz oceny z myślą o zagwarantowaniu skuteczności każdej strategii dostępu do rynku.

– Pragniemy opracowywać i wdrażać spersonalizowane rozwiązania konsultingowe przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności klientów i umożliwiające im trwałe osiąganie wysokich wyników na odnośnych rynkach – powiedział wspólnik zarządzający Marco Botelho. – Jako współpracownicy Andersen Consulting cieszymy się z możliwości dalszego wspierania klientów w osiąganiu pełnego potencjału z wykorzystaniem platformy o znacznie większym zasięgu, która powstała z myślą o wspomaganiu ich w stawianiu czoła wyzwaniom w wielu różnych dziedzinach.

– Prime Action specjalizuje się w opracowywaniu strategii handlowych i wspieraniu efektywności kanałów dystrybucyjnych, dlatego dzięki tej współpracy platforma Andersen Consulting zyskuje cenny wymiar – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Sprawdzona metodyka firmy oraz jej zaangażowanie na rzecz skutecznej realizacji wzmocnią nasze zdolności jeszcze bardziej, umożliwiając udzielanie jeszcze lepszego wsparcia klientom poszukującym skalowalnych strategii ekspansji ukierunkowanych na rezultaty.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.