Andersen Consulting renforce son expertise dans l'accès au marché avec Prime Action au Brésil

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses capacités en Amérique latine avec l'arrivée de Prime Action Consulting, une société spécialisée dans la stratégie d'accès au marché et la gestion des canaux de distribution dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, bancaires, de l'industrie pharmaceutique et des télécommunications.

Prime Action fournit des services de conseil commercial de bout en bout pour aider les entreprises à optimiser leurs stratégies de mise sur le marché et à améliorer les performances de leurs canaux de vente et de distribution. Les offres de la société comprennent la stratégie d'accès au marché, la gestion intelligente des canaux, la conception de politiques commerciales et de distribution, les services de développement des canaux et la formation, tous étant conçus pour favoriser l'efficacité et l'alignement client grâce à des processus structurés, à des normes et à une exécution ciblée. En collaboration avec des entreprises de premier plan dans toute l'Amérique latine, Prime Action n'accompagne pas seulement ses clients de la planification à la mise en œuvre, mais également après la mise en œuvre afin de fournir la formation et l'évaluation appropriées qui permettront d'assurer le succès de toute stratégie d'accès au marché.

« Notre mission est de développer et de mettre en œuvre des solutions de conseil sur mesure qui vont renforcer la compétitivité de nos clients et permettre une performance durable sur leurs marchés », a déclaré Marco Botelho, Managing Partner. « En tant que société collaboratrice d'Andersen Consulting, nous sommes très heureux de continuer à aider nos clients à exploiter leur potentiel grâce à une plateforme beaucoup plus large élaborée pour répondre à leurs défis commerciaux dans de nombreuses disciplines ».

« La spécialisation de Prime Action dans la stratégie commerciale et la performance des canaux de distribution ajoute une dimension précieuse à la plateforme d'Andersen Consulting », a déclaré Mark L. Vorsatz, CEO d'Andersen. « Les méthodologies éprouvées et l'engagement de la société en matière d'exécution renforceront notre capacité à soutenir les clients qui poursuivent des stratégies de croissance évolutives et orientées résultats ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, la transformation des affaires, de la technologie et de l'intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre, sur une plateforme mondiale, une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative. Elle compte plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence sur plus de 500 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

