Mapxus 攜手 Ricoh 推動室內數位地圖與 360 度全景應用創新

香港--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Mapxus Technology（創辦人暨執行長：陳尊裕博士，以下簡稱「Mapxus」）宣布與 Ricoh Company, Ltd.（理光株式會社）（總裁暨執行長：大山晃，以下簡稱「Ricoh」）建立技術合作夥伴關係，攜手推動室內數位地圖和 360 度全景應用的創新發展。透過此次合作，用戶可更高效地運用 Mapxus 服務打造室內定位導航系統及虛擬導覽，有效簡化工作流程並提升營運效率。

Mapxus 與 Ricoh 攜手合作，利用 RICOH THETA 360° 相機顛覆室內地圖技術，開啟亞洲智慧室內導航與虛擬導覽新體驗！ Share

Mapxus 將與 Ricoh 的「RICOH360」平台整合，並利用「RICOH THETA」360 度相機拍攝的影像與影片，致力在室內定位、虛擬導覽及空間數據收集等應用領域，為用戶帶來更卓越的體驗。

合作背景

近年來，空間設施與建築工地即時監控的數位孿生（Digital Twin）技術備受矚目。傳統的空間數據收集方法需耗費大量人力與時間，包括影片拍攝、數據匯出，及後續上傳與編輯等繁瑣步驟。然而，隨著 360 度相機及相關地圖技術的普及，因其全方位的記錄能力及操作便利性，已成為空間資料收集不可或缺的工具。

自 2013 年推出全球首款可一次性拍攝 360 度全景影像的相機「RICOH THETA」以來，Ricoh 持續深耕 360 度影像與影片技術，如今已進一步強化「RICOH360」平台，整合了設備、軟體與雲端服務，全面簡化從影像拍攝到數據應用的工作流程。

Mapxus 為業界領先的室內地圖技術公司，專注於開發具高擴展性的解決方案，融合多重感測器技術、 Wi-Fi 指紋室內定位及人工智慧等前瞻科技，助力各行各業數位轉型。

合作計畫

透過本次技術合作，Mapxus 與 Ricoh 將共同推動結合 360 度相機的室內地圖創新解決方案。Mapxus 計畫在亞太地區拓展其導航與數據收集服務，覆蓋更多產業應用場景。

本次合作聚焦以下目標：

以 360 度相機實現高效室內數據收集

透過 THETA Twin 自動數據上傳功能，實現直覺式影像拍攝與 RICOH360 雲端靈活數據應用。

利用雲端平台即時處理與可視化數據

推動自適應地圖技術開發

優化終端使用者的室內導航與虛擬導覽體驗，並透過空間數據提供實用的商業價值洞察

本次合作結合雙方優勢，將持續為室內地圖領域的未來發展注入新動能。

Mapxus 簡介

Mapxus 為領先的室內地圖技術供應商，擁有整合多感測器技術、Wi-Fi 指紋室內定位與人工智慧的彈性解決方案。Mapxus 致力於協助個人、企業、政府及非政府組織重新定義室內空間，並藉由創新地圖技術提升無障礙性、安全性及營運效率。https://www.mapxus.com/

RICOH360 簡介

RICOH360 為跨產業 360 度影像及影片應用平台品牌，結合硬體設備、軟體與雲端服務，串聯從影像拍攝到資料應用的完整流程，為用戶帶來更加完善的體驗。 https://www.ricoh360.com/en/

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