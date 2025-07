Andersen Consulting tilføjer ekspertise inden for markedsadgang med Prime Action i Brasilien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sin kapacitet i Latinamerika med tilføjelsen af samarbejdsfirmaet Prime Action Consulting, et firma med speciale i markedsadgangsstrategi og channel management inden for bil-, landbrugs-, bank-, medicinal- og telekommunikationssektoren.

Prime Action leverer komplette kommercielle konsulenttjenester for at hjælpe organisationer med at optimere deres go-to-market-strategier og forbedre resultaterne på tværs af salgs- og distributionskanaler. Firmaets tilbud omfatter markedsadgangsstrategi, intelligent channel management, udarbejdelse af handels- og distributionspolitik, kanaludviklingstjenester og uddannelse, som alle er designet til at skabe effektivitet og kundetilpasning gennem strukturerede processer, standarder og målrettet eksekvering. Prime Action arbejder med førende virksomheder i hele Latinamerika og følger ikke blot kunderne fra planlægning til implementering, men også efter implementeringen, hvor de tilbyder relevant uddannelse og evaluering for at sikre, at enhver markedsadgangsstrategi bliver en succes.

"Vores mission er at udvikle og implementere skræddersyede konsulentløsninger, der styrker vores kunders konkurrenceevne og muliggør vedvarende resultater på deres markeder," siger administrerende partner Marco Botelho. "Som samarbejdsfirma med Andersen Consulting er vi glade for fortsat at kunne hjælpe vores kunder med at nå deres potentiale gennem en endnu bredere platform, der er bygget til at understøtte deres forretningsudfordringer på tværs af mange discipliner."

"Prime Actions specialisering i kommerciel strategi og distributionskanaler tilføjer en værdifuld dimension til Andersen Consultings platform," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Firmaets dokumenterede metoder og engagement, når det kommer til eksekvering, vil give os endnu bedre mulighed for at servicere kunder, der arbejder med skalerbare, resultatdrevne vækststrategier."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.