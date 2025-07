Grid Dynamics ayuda a SmartRay a crear una plataforma de inspección robótica con IA en colaboración con Wandelbots

Share

Principales conclusiones: Grid Dynamics y SmartRay se asocian para crear una nueva automatización del flujo de trabajo para la solución de inspección de soldaduras 3D de SmartRay, JOSY al acelerar sustancialmente los tiempos de planificación e implementación y reducir los costes y riesgos operativos.

La solución alcanza un alto nivel de automatización al integrar el análisis de viabilidad de piezas de trabajo asistido por IA, la generación de trayectorias de herramientas y la ejecución de trayectorias de herramientas.

Construida a partir de la plataforma NOVA de Wandelbots, la solución garantiza una integración perfecta con una amplia gama de manipuladores robóticos y aprovecha los componentes de simulación y optimización más avanzados.

SAN RAMÓN, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), proveedor líder de servicios de consultoría tecnológica, ingeniería de plataformas y productos, IA y compromiso digital, ha anunciado hoy el exitoso lanzamiento de la nueva plataforma de software de SmartRay para la inspección robótica de soldaduras. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

