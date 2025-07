Andersen Consulting breidt expertise op het gebied van markttoegang uit met Prime Action in Brazilië

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn capaciteiten in Latijns-Amerika met de toevoeging van het samenwerkende bedrijf Prime Action Consulting, een bedrijf dat gespecialiseerd is in markttoegangsstrategieën en kanaalbeheer binnen de automobiel-, landbouw-, bank-, farmaceutische en telecommunicatiesector.

Prime Action levert end-to-end commercieel advies om organisaties te helpen hun marktintroductiestrategieën te optimaliseren en hun prestaties in alle verkoop- en distributiekanalen te verbeteren. Het aanbod van het bedrijf omvat markttoegangsstrategieën, intelligent kanaalbeheer, het ontwerpen van commercieel en distributiebeleid, kanaalontwikkelingsdiensten en training, allemaal op maat gemaakt om efficiëntie en klantgerichtheid te stimuleren door middel van gestructureerde processen, normen en gerichte uitvoering. Prime Action werkt samen met vooraanstaande bedrijven in heel Latijns-Amerika, en is niet alleen betrokken bij zijn klanten vanaf de planning tot en met de implementatie, maar ook na de implementatie door middel van passende training en evaluatie. Dit biedt garantie voor het slagen van elke markttoegangsstrategie.

“Wij stellen ons ten doel op maat gemaakte adviesoplossingen te ontwikkelen en te implementeren om het concurrentievermogen van onze klanten te versterken en hen in staat te stellen om duurzame prestaties te leveren in hun markten”, aldus Managing Partner Marco Botelho. “Als samenwerkend kantoor van Andersen Consulting zijn wij verheugd dat wij onze klanten kunnen blijven helpen hun potentieel te realiseren via een veel breder platform dat is opgezet om hen te ondersteunen bij hun zakelijke uitdagingen op tal van gebieden.”

“De specialisatie van Prime Action in commerciële strategie en prestaties van distributiekanalen voegt een waardevolle dimensie toe aan het platform van Andersen Consulting," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Met de beproefde methodologieën en toewijding aan uitvoerbaarheid van het bedrijf kunnen wij onze klanten nog beter ondersteunen bij het nastreven van schaalbare, resultaatgerichte groeistrategieën.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

