Grid Dynamics aide SmartRay à créer une plateforme d’inspection robotisée basée sur l’IA en collaboration avec Wandelbots

SAN RAMON, Californie--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq : GDYN) (Grid Dynamics), l’un des principaux fournisseurs de services de conseil en technologie, d’ingénierie de plateformes et de produits, d’IA et d’engagement numérique, a annoncé aujourd’hui le lancement réussi de la nouvelle plateforme logicielle de SmartRay pour l’inspection robotisée des soudures. S’appuyant sur son expertise approfondie en matière de contrôle robotique, d’optimisation avancée et d’ingénierie IA, Grid Dynamics a contribué à transformer les flux de travail de programmation robotique chez SmartRay, leader mondial de l’inspection haut de gamme des soudures, permettant une plus grande automatisation, une mise sur le marché plus rapide et des réductions de coûts significatives.

Innover dans le domaine de l’inspection des soudures en combinant des capteurs 3D spécialisés avec des algorithmes de traitement avancés est au cœur de la stratégie à long terme de SmartRay. Grid Dynamics a étendu l’écosystème logiciel de SmartRay avec des applications d’IA pour les contrôles de faisabilité des pièces et la génération de trajectoires d’outils, réduisant ainsi le temps nécessaire à l’analyse initiale et à la création de trajectoires de plusieurs jours à quelques minutes. Cette solution a été développée sur la plateforme NOVA de Wandelbots, en étroite collaboration avec l’équipe d’ingénieurs de Wandelbots, offrant un flux de travail fluide, depuis les contrôles de faisabilité et la création de trajectoires d’outils jusqu’à l’exécution des trajectoires robotiques sur une large gamme de manipulateurs, grâce à la couche d’abstraction matérielle multiplateforme de NOVA.

« Les progrès réalisés dans les modèles fondamentaux d’IA incarnée peuvent considérablement élargir le champ d’application de la robotique, créant une demande importante pour l’écosystème matériel et logiciel associé, des plateformes de programmation robotique aux outils d’observabilité en passant par les solutions de gestion des modèles et des ensembles de données », déclare Ilya Katsov, directeur technique pour les Amériques chez Grid Dynamics. « Notre collaboration avec SmartRay et Wandelbots marque une étape clé dans notre cheminement vers la robotique de nouvelle génération, nous permettant de tester et d’appliquer des méthodes et des technologies de pointe. »

« Nous fournissons à nos clients les meilleures solutions clés en main d’inspection des soudures, un contrôle qualité objectif à 100 % et une optimisation des processus basée sur les données », déclare Bernd Lorösch, vice-président de la division JOSY chez SmartRay. « Grâce à l’expertise de Grid Dynamics, nous pouvons désormais offrir une intelligence robotique de nouvelle génération qui simplifie considérablement l’intégration et le fonctionnement de nos solutions en automatisant des tâches critiques telles que l’analyse de faisabilité et l’optimisation des trajectoires d’outils. »

« Wandelbots NOVA transforme la façon dont les entreprises abordent la programmation et les opérations robotiques à l’ère de l’IA », déclare Stephan Hotz, directeur des produits et de la technologie chez Wandelbots. « En fournissant notre plateforme comme base enrichie de composants d’IA spécifiques au domaine développés par Grid Dynamics, nous permettons aux entreprises de déployer plus rapidement des solutions robotiques et de réaliser des gains significatifs en termes d’efficacité et de réduction des coûts. Ces collaborations jettent les bases de la transformation de nos industries grâce à l’IA physique. »

Cette initiative en matière d’IA robotique élargit la capacité de Grid Dynamics à fournir des solutions transformatrices à ses clients dans les secteurs de la fabrication, de la logistique et des technologies de pointe. Pour en savoir plus sur la plateforme d’inspection robotique basée sur l’IA, lisez l’étude de cas.

À propos de Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq : GDYN) est l’un des principaux fournisseurs de services de conseil en technologie, d’ingénierie de plateformes et de produits, d’IA et d’engagement numérique. Alliant vision technique et sens des affaires, nous résolvons les défis techniques les plus urgents et permettons aux entreprises en pleine transformation d’obtenir des résultats commerciaux positifs. Fondé en 2006, Grid Dynamics a son siège social dans la Silicon Valley et des bureaux en Amérique, en Europe et en Inde. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de SmartRay

SmartRay est spécialisée dans les capteurs 3D pour les tâches de mesure, le contrôle qualité et les solutions complètes pour l’inspection des soudures. Grâce à la solution clés en main JOSY pour l’inspection des soudures, les entreprises manufacturières peuvent améliorer la qualité de leurs produits, optimiser leurs processus d’automatisation et réduire leurs coûts de production. En se concentrant à 100 % sur la technologie 3D, SmartRay a constitué un portefeuille complet qui permet de résoudre rapidement et de manière fiable un large éventail d’applications 3D, même au-delà de l’inspection des soudures. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.smartray.com.

À propos de Wandelbots

Wandelbots permet aux entreprises de transformer la robotique industrielle en systèmes définis par logiciel et optimisés en continu. Grâce à sa plateforme unifiée, qui comprend la plateforme cloud Wandelbots, le portail développeurs et le système d’exploitation Wandelbots NOVA, les entreprises manufacturières automatisent plus rapidement, optimisent plus intelligemment et développent leurs opérations mondiales en toute confiance. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.wandelbots.com.

Déclarations prospectives

Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933 et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934 qui ne sont pas des faits historiques et qui impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Grid Dynamics diffèrent matériellement de ceux attendus et projetés. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective, y compris les mots « croire », « estimer », « anticiper », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « pouvoir », « potentiel », « projette », « prédit », « continuer » ou « devoir » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des citations et des déclarations concernant les avantages attendus de nos capacités et la croissance future de notre entreprise, y compris avec nos clients, ainsi que la plateforme d’inspection robotique IA avec SmartRay.

Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes significatifs qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats escomptés. La plupart de ces facteurs échappent au contrôle de Grid Dynamics et sont difficiles à prévoir. Les facteurs susceptibles d’entraîner de telles différences comprennent, sans s’y limiter, notre capacité à obtenir les avantages escomptés, ainsi que tout facteur limitant nos capacités et les avantages de nos services et produits

Grid Dynamics souligne que la liste de facteurs ci-dessus n’est pas exclusive. Grid Dynamics invite les lecteurs à ne pas accorder une confiance excessive à toute déclaration prospective, qui n’est valable qu’à la date à laquelle elle est exprimée. Grid Dynamics ne s’engage, ni n’accepte aucune obligation de publier des mises à jour ou des révisions des présentes déclarations prospectives afin de refléter un changement dans ses attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées. Pour plus d’informations sur les facteurs pouvant affecter sensiblement Grid Dynamics, y compris ses résultats d’exploitation et sa situation financière, consulter la section « Risk Factors » (Facteurs de risque) du rapport annuel de la Société sur formulaire 10-K publié le 27 février 2025, ainsi que d’autres dossiers que Grid Dynamics dépose périodiquement auprès de la SEC.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.