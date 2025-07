AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de AVLA Re Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+” (Buena) para AVLA Re Ltd. (AVLA Re) (Bermuda). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de AVLA Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

AVLA Re es propiedad de AVLA Bermuda Holding Corp Ltd. (ABHC), una compañía tenedora domiciliada en Bermuda, enfocada en operaciones de seguros en Chile, Perú, México, Brasil y Estados Unidos. A mayo de 2025, ABHC tenía un patrimonio de 89 millones de dólares.

AVLA Re es considerada una compañía de reciente formación, ya que inició operaciones en enero de 2022, bajo una licencia de aseguradora Clase 3A en Bermuda. Actualmente la compañía reasegura negocios de otras filiales de ABHC, en Chile, Perú, México y Brasil, y prevé que en el mediano a largo plazo reasegure primas de terceros. El perfil de negocio de AVLA Re se considera limitado, dado el pequeño tamaño de la compañía y el alto grado de competencia.

La fortaleza del balance de la compañía es muy fuerte. AVLA Re ha recibido dos inyecciones de capital de su compañía matriz desde su creación. AM Best continuará monitoreando el flujo de capital hacia y desde la compañía para evaluar la fortaleza de su balance.

El desempeño operativo de la compañía se considera adecuado y acorde con su posición como compañía de reciente creación. El crecimiento de primas de AVLA Re ha sido prudente, con incrementos controlados desde los negocios de las filiales del grupo. La experiencia de siniestros de la compañía ha estado en línea con las expectativas de la organización y AVLA Re pudo presentar resultados netos positivos de 5.8 millones de dólares en su tercer año de operaciones. AM Best continuará monitoreando la calidad de suscripción y las métricas operativas de este bloque de calificación.

La administración integral de riesgos de AVLA Re se considera apropiada para su apetito de riesgo y cuenta con un fuerte respaldo operativo y de sistemas de ABHC. AVLA Re se beneficia del apoyo de capital de ABHC, así como de las sinergias y el reconocimiento de marca del grupo, con el que AVLA Re comparte una administración experimentada.

Las perspectivas estables reflejan las expectativas de AM Best de que AVLA Re cumplirá sus objetivos comerciales en términos de métricas operativas y capitalización.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la base de capital de AVLA Re se erosionara debido a un deterioro significativo del capital o resultados operativos desfavorables sostenidos. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la importancia de AVLA Re para la estrategia del grupo disminuye en opinión de AM Best. Acciones positivas de calificación podrían ocurrir en el mediano plazo, impulsadas por una tendencia estable y al alza en los resultados operativos, que a su vez fortalezcan su base de capital.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.