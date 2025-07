Groupe TERA annonce la signature d’une lettre d’intention engageante pour la cession en 2025 de son activité laboratoire d’analyses chimiques et le recentrage de ses activités sur la mesure en temps réel de la Qualité de l’Air.

CROLLES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce avoir conclu une lettre d'intention engageante portant sur la cession à 100% des laboratoires TERA Environnement et Toxilabo, actifs de sa branche d’activité « analyses chimiques en laboratoire ».

Groupe TERA rappelle ce qui avait été annoncé lors de son introduction en bourse en juillet 2019 à savoir se concentrer sur la mesure de la qualité de l’air avec une stratégie de développement de 3 activités complémentaires de maturités distinctes.

une 1 ère activité qui correspond au métier historique de mesure en laboratoire de polluants chimiques initialement porté par TERA Environnement;

activité qui correspond au métier historique de mesure en laboratoire de polluants chimiques initialement porté par TERA Environnement; une 2 ème activité alors en construction visant à développer et à commercialiser des capteurs pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air;

activité alors en construction visant à développer et à commercialiser des capteurs pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air; une 3ème activité alors quasi inexistante visant à proposer une offre digitale autour de la mesure de la qualité de l’air.

Six années après:

l’activité d’analyse en laboratoire, portée par TERA Environnement et Toxilabo est mature avec un chiffre d’affaires 2024 de près de 11 M€ soit un quasi triplement du chiffre d’affaires depuis 2019 pour un EBE 2024 supérieur à 20 %.

l’activité mesure en temps réel a bien progressé même si les chiffres annoncés en 2024 sont restés modestes et qu’un certain nombre d’actions reste à accomplir avec: NextPM un capteur industrialisé, reconnu qui fait référence à l’international en terme de micro capteur pour la mesure des PM 2.5 dans l’air; un capteur de gaz dont l’industrialisation sur silicium s’achève et qui sera disponible dès 2026 pour nos clients intégrateurs de nouveaux développement sont en cours.

l’activité digitale se met progressivement en place: une brique clé a d’ailleurs été ajoutée en mai 2025 avec l’acquisition de la société Atmotrack.

La cession de TERA Environnement et de Toxilabo va permettre de concentrer l’activité de Groupe TERA sur la mesure en temps réel et l’exploitation de la donnée environnementale car les besoins sont en très forte croissance en France mais surtout à l’échelle internationale.1 En effet, peu d’acteurs sont en capacité de proposer des produits et des traitements performants car rares sont ceux qui ont l’expérience de la mesure en laboratoire des polluants dans l’air et de l’ensemble de ses contraintes (humidité, interférents….).

A court terme, cette cession va fortement impacter le chiffre d’affaire du Groupe ainsi que sa rentabilité. Rappelons qu’en 2024 l’activité laboratoire représentait 84% du chiffre d’affaires avec un EBITDA supérieur à 20% alors que l’EBITDA de Groupe TERA a été en 2024 de 7%.

La lettre engageante reçue d’un acteur industriel pour l’acquisition des laboratoires TERA Environnement et Toxilabo contient un certain nombre de conditions suspensives usuelles dont le contrôle préalable des investissements étrangers en France, notamment prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. Ces conditions doivent être levées au cours du 2ème semestre 2025.

Groupe TERA prévoit d’utiliser une partie du produit de l’opération de cession de la branche d’activité « Analyses chimiques en laboratoire », sous réserve de sa réalisation, pour lancer une offre publique de rachat d’actions (OPRA) sur ses propres titres. Ce projet porterait sur un montant de 13 M€ à un prix d’achat de 6,5 € par action Groupe TERA. Les associés historiques prévoient de participer à cette OPRA.

Les termes et conditions de l’OPRA seront notamment soumis à l’avis d’un expert indépendant et à l’approbation des actionnaires de Groupe TERA réunis en assemblée générale extraordinaire. Le projet d’OPRA sera soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers.

Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare :« Groupe TERA poursuit sa feuille de route. La cession à venir de nos laboratoires TERA Environnement et Toxilabo nous permettra d’accélérer nos activités « capteurs » et « digitales » tout en proposant à nos fidèles investisseurs une liquidité sur tout ou partie de leurs participations ».

Prochaine publication financière : résultats du 1er semestre 2025, le 30 octobre 2025 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 107 salariés à fin décembre 2024, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

1 le marché des capteurs de qualité de l’air en 2023 de 4,21 milliards de $ selon Industry ARC et de 7,12 milliards de $ selon Market Research Future avec une croissance estimée de 8,36% jusqu’à 2030 selon Industry ARC et de 9,25% jusqu’à 2032 selon Market Research Future