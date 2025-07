Andersen Consulting fortalece atuação em acesso ao mercado com a Prime Action no Brasil

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades na América Latina com a adição da empresa colaboradora Prime Action Consulting, especializada em estratégia de acesso ao mercado e gestão de canais nos setores automotivo, do agronegócio, bancário, farmacêutico e de telecomunicações.

A Prime Action oferece serviços de consultoria comercial ponta a ponta para ajudar organizações a otimizar suas estratégias de entrada no mercado e melhorar o desempenho em canais de vendas e distribuição. As soluções da empresa incluem estratégia de acesso ao mercado, gestão inteligente de canais, definição de políticas comerciais e de distribuição, desenvolvimento de canais e treinamentos — tudo personalizado para promover eficiência e alinhamento com o cliente por meio de processos estruturados, padrões e execução direcionada. Atuando com empresas de primeira linha em toda a América Latina, a Prime Action acompanha seus clientes desde o planejamento até a implementação e também após a implementação, fornecendo treinamento e avaliação adequados para garantir o sucesso de qualquer estratégia de acesso ao mercado.

“Nossa missão é desenvolver e implementar soluções de consultoria personalizadas que reforcem a competitividade de nossos clientes e possibilitem um desempenho sustentável em seus mercados”, afirma Marco Botelho, sócio-gerente. “Como empresa colaboradora da Andersen Consulting, estamos entusiasmados em continuar apoiando nossos clientes a alcançar seu potencial por meio de uma plataforma muito mais ampla, estruturada para atender aos desafios de negócios em diversas áreas.”

“A especialização da Prime Action em estratégia comercial e desempenho de canais de distribuição adiciona uma dimensão valiosa à plataforma da Andersen Consulting”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “As metodologias comprovadas da empresa e seu compromisso com a execução fortalecem ainda mais nossa capacidade de apoiar clientes que buscam estratégias de crescimento escaláveis e orientadas para resultados.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, transformação tecnológica e em IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de excelência mundial nas áreas de estratégia, tributos, jurídico, avaliação, mobilidade global e serviços especializados, por meio de uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais e presença em mais de 500 localidades, por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

