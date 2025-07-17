-

巴西公司Prime Action加入Andersen Consulting，提增其市場准入專業能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting為加強它在拉丁美洲的實力，歡迎Prime Action Consulting加入其合作公司的行列。Prime Action Consulting專精汽車、農業綜合企業、銀行、製藥和電信產業的市場准入戰略和通路管理。

Prime Action提供端到端商業諮詢服務，協助企業組織優化其進入市場戰略，並改善從銷售到經銷通路的表現。該公司提供的服務包括市場准入戰略、情報通路管理、商業和經銷政策設計、通路開發服務和培訓，這些服務的設計全都旨在透過結構化流程、標準和目標明確的作業行動來提高效率和滿足客戶期許。Prime Action與拉丁美洲的頂尖公司合作，從規劃到施行均與客戶保持步調一致，並在施行後提供適當的培訓和評估，以確保所有市場准入戰略一致成功。

「我們的任務是開發並執行客製諮詢解決方案，以便提高客戶的競爭力，在他們的市場持續遞出傑出表現。」管理合夥人Marco Botelho表示，「Andersen Consulting的平台是為支援客戶應對多種領域的業務挑戰而打造的。我們熱烈期盼在成為Andersen Consulting的合作公司之後，繼續協助客戶透過這個規模大上許多的平台發揮潛力。」

「Prime Action專精商業戰略和經銷通路表現，讓Andersen Consulting的平台如虎添翼。」Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示，「該公司的作法備受肯定且信守承諾，將進一步加強我們的實力，支援客戶追求可擴展、成果導向的成長策略。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列的全面服務，涵蓋企業戰略、業務、技術和人工智慧轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的諮詢、稅務、法律、估值、全球流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並藉由其成員公司及合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過遍布全球各地的成員公司與合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting透過新增合作公司HTP Group擴大平台業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting持續擴大其顧問能力，新增合作公司Hoffman Talent Partners (HTP Group)，後者是一家總部位於比利時布魯塞爾的獵才與顧問公司。 HTP Group致力於為未來的企業培養有影響力的領導者。HTP透過獵才、臨時職位安置、「即服務」模式提供永久性人才，同時提供領導力與IT顧問服務。HTP Group透過三個實體經營業務：Hightech Partners，專注于為活躍於數位轉型領域的企業提供獵才與領導力顧問服務；Hoffman & Associates，專注於董事會及高階主管層面的跨領域、跨職能獵才與臨時管理服務；以及Ataya & Partners，專注于數位治理並提供網路安全與資料保護顧問服務。 合夥人Raffaele Jacovelli和Ineke Arts表示：「處於變革期的企業需要既能跟上創新步伐、又能保持策略清晰的領導力。我們提供超越招募的客製化解決方案，包括高階主管評估和顧問支援。與Andersen Consulting合作使我們能...

Andersen Consulting透過新增合作公司Baufest強化平台實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全球數位產品設計與開發公司Baufest達成合作協議，以此擴大其數位轉型能力。 Baufest擁有30多年的經驗，在美洲和歐洲均設有辦事處，以將尖端技術與對商業策略及使用者體驗的深刻理解相結合而聞名。該公司提供全方位服務，包括業務設計、數位產品開發、資料與應用AI以及網路安全。Baufest為銀行和金融、零售、能源以及醫療保健等關鍵產業的企業客戶提供服務，專注于透過敏捷、可擴充且合乎道德的技術實務，推動達成可衡量的業務成果。 Baufest董事總經理Ángel Pérez Puletti表示：「與Andersen Consulting的合作代表我們所提供的服務向前邁出了變革性的一步。Andersen全面的跨領域服務與Baufest深厚的技術和工程專業知識相輔相成，能夠為全球客戶提供順暢銜接的顧問解決方案。我們可以交付端對端的解決方案，解決策略、營運和技術層面的挑戰——協助企業不僅能因應變革，更能引領變革。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「B...

Andersen Consulting新增合作公司GMS

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與GMS達成合作，進一步擴大其網路安全服務範圍。GMS是一家總部位於厄瓜多的網路安全整合商，在哥倫比亞和秘魯設有分支機搆。 GMS成立於1978年，由執行總裁Esteban Lubensky領導，以提供代管安全操作維運中心(SOC)、事件回應、道德駭客、IT治理及法規遵循等服務的專業能力而聞名。該公司還協助客戶採購、實施和管理首屈一指的網路安全技術，主要服務於大中型企業，尤其在金融和公共部門表現突顯。 Esteban表示：「我們透過開發滿足客戶具體需求的實用、適應性解決方案，推動網路風險管理的持續改進。身為Andersen Consulting的合作公司，我們期待將業務範圍擴大至拉丁美洲以外，並強化對於提供高品質、注重成果的服務的承諾。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「GMS豐富的經驗和技術專長進一步強化了Andersen Consulting在網路安全領域的能力。在不斷變化的商業環境中，他們的專業知識將協助我們為客戶提供客製化的高效解決...
Back to Newsroom