巴西公司Prime Action加入Andersen Consulting，提增其市場准入專業能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting為加強它在拉丁美洲的實力，歡迎Prime Action Consulting加入其合作公司的行列。Prime Action Consulting專精汽車、農業綜合企業、銀行、製藥和電信產業的市場准入戰略和通路管理。

Prime Action提供端到端商業諮詢服務，協助企業組織優化其進入市場戰略，並改善從銷售到經銷通路的表現。該公司提供的服務包括市場准入戰略、情報通路管理、商業和經銷政策設計、通路開發服務和培訓，這些服務的設計全都旨在透過結構化流程、標準和目標明確的作業行動來提高效率和滿足客戶期許。Prime Action與拉丁美洲的頂尖公司合作，從規劃到施行均與客戶保持步調一致，並在施行後提供適當的培訓和評估，以確保所有市場准入戰略一致成功。

「我們的任務是開發並執行客製諮詢解決方案，以便提高客戶的競爭力，在他們的市場持續遞出傑出表現。」管理合夥人Marco Botelho表示，「Andersen Consulting的平台是為支援客戶應對多種領域的業務挑戰而打造的。我們熱烈期盼在成為Andersen Consulting的合作公司之後，繼續協助客戶透過這個規模大上許多的平台發揮潛力。」

「Prime Action專精商業戰略和經銷通路表現，讓Andersen Consulting的平台如虎添翼。」Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示，「該公司的作法備受肯定且信守承諾，將進一步加強我們的實力，支援客戶追求可擴展、成果導向的成長策略。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列的全面服務，涵蓋企業戰略、業務、技術和人工智慧轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的諮詢、稅務、法律、估值、全球流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並藉由其成員公司及合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過遍布全球各地的成員公司與合作公司提供顧問解決方案。

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