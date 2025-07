Lattice en Mitsubishi Electric werken samen en leveren industriële automatiseringservaringen van de volgende generatie

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), de leider op het gebied van laagvermogen programmeerbare systemen, heeft vandaag aangekondigd dat dankzij de samenvoeging van zijn laagvermogen Lattice CertusPro™-NX FPGA's met de Computerized Numerical Controller (CNC)-oplossingen van Mitsubishi Electric nu energiezuinige en betrouwbare fabrieksautomatisering worden geleverd. De samenwerking werd aangekondigd tijdens de Lattice APAC Tech Summit in Tokio, waar Mitsubishi Electric als gastspreker aanwezig was. Tijdens de vandaag gehouden Lattice APAC Tech Summit presenteerde het bedrijf zijn nieuwste energiezuinige FPGA-technologie aan brancheleiders, waaronder Mitsubishi Electric, Desay, Furukawa AS, Glory LTD, LIPS en NXP, en aan meer dan 150 klanten en partners in de APAC-regio.

De toonaangevende CNC-oplossingen van Mitsubishi Electric maken gebruik van de geavanceerde interface-overbruggingsmogelijkheden van Lattice CertusPro-NX FPGA's voor een hoge nauwkeurigheid, aanpasbaarheid en efficiënte verwerking in real time. Deze functies zijn ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder machinebouw, automobielindustrie en elektronica.

“We zijn verheugd om samen te werken met Mitsubishi Electric om zijn CNC-oplossingen te verbeteren en zo meer precisie en efficiëntie te bieden in de productieprocessen”, aldus Takahiro Mitsuya, VP Japan Sales bij Lattice Semiconductor. "Samen leveren we geavanceerde fabrieksautomatisering met onze FPGA-oplossingen die toonaangevende energie-efficiëntie, systeembandbreedte, betrouwbaarheid en de kleinste vormfactor in zijn klasse bieden. Dit helpt fabrikanten concurrerend te blijven in een snel evoluerende industrie."

"Dankzij de integratie van de innovatieve FPGA-technologie van Lattice, bekend om zijn hoge verwerkingssnelheid en realtime feedbackmogelijkheden, met de robuuste CNC-systemen van Mitsubishi Electric, kunnen wij ongeëvenaarde prestaties en betrouwbaarheid bieden en zo de toekomst van slimme productie vormgeven," aldus Yutatsu Kanemoto, Sr. Manager van de afdeling NC Hardware System bij Mitsubishi Electric Corporation.

