O investimento estratégico do dstgroup na Gazelle Wind Power permite impulsionar o projeto Nau Azul, um protótipo para uma plataforma flutuante escalável para turbinas eólicas com potência superior ou igual a 15MW.

Viana do Castelo, Portugal e Braga, Portugal--(BUSINESS WIRE)--A Gazelle Wind Power (Gazelle), empresa responsável pelo desenvolvimento de uma tecnologia inovadora de plataformas eólicas flutuantes, e o dstgroup, um conglomerado português, celebraram um acordo estratégico através do qual a dstventures (braço de capital de risco corporativo do dstgroup) investirá 1,5 milhões de euros na Gazelle. Para além deste investimento, a subsidiária do grupo especializada em engenharia e fabrico de estruturas metálicas, a premiada bysteel, irá fabricar e construir as estruturas modulares em aço para o projeto Nau Azul da Gazelle.

A capacidade instalada em parques eólicos offshore a nível mundial deverá crescer dos 8 GW registados em 2024 para 50 GW até 2033. As turbinas de grande dimensão desempenham um papel fundamental na expansão do setor e na redução do custo nivelado da energia (LCoE). Uma única turbina de 15 MW pode fornecer eletricidade a até 20.000 habitações europeias. O projeto Nau Azul, localizado ao largo da costa da Aguçadoura, em Portugal, servirá como validação do conceito da plataforma eólica flutuante da Gazelle, dimensionada estruturalmente para as exigentes condições offshore portuguesas e projetada para ser implementada à escala industrial com turbinas de 15 MW ou mais.

A plataforma flutuante patenteada da Gazelle, que combina uma geometria única com um sistema de amarração que utiliza um contrapeso para garantir a estabilidade da plataforma, foi concebida para reduzir o movimento, minimizar o impacto ambiental e diminuir drasticamente o custo da energia (LCoE), contribuindo para uma maior viabilidade da energia eólica flutuante. O design permite montar uma estrutura compacta em portos pouco profundos, utilizando menos aço e garantindo uma pegada ambiental mais reduzida face às plataformas flutuantes convencionais.

“A nossa parceria com o dstgroup representa um passo crucial para acelerar a comercialização de sistemas eólicos flutuantes na Península Ibérica. A experiência deste grupo em escalar negócios industriais e a abordagem inovadora em novos projetos empresariais dão à Gazelle o impulso necessário para avançarmos rapidamente com a nossa tecnologia,” afirmou Jon Salazar, CEO da Gazelle Wind Power. “Aliada à abordagem inovadora da bysteel na produção e design em escala industrial, estamos a desenvolver plataformas eólicas offshore rentáveis e prontas para implementações comerciais em grande escala.”

“O nosso investimento na Gazelle Wind Power está alinhado com a estratégia do dstgroup de promover a transição energética através de soluções que aliam excelência em engenharia a responsabilidade ambiental,” referiu José Teixeira, Presidente do Conselho de Administração do dstgroup. “Estamos entusiasmados por contribuir para o que promete ser uma demonstração de referência da escalabilidade das plataformas eólicas flutuantes para turbinas de 15MW ou mais, reforçando a liderança de Portugal na inovação em energias renováveis offshore.”

Recentemente, a Gazelle obteve a aprovação de uma autorização TUPEM (Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo) com validade de 10 anos, abrindo caminho para a implementação do projeto eólico flutuante Nau Azul, que deverá gerar diversos benefícios económicos para a região, incluindo a criação de novos postos de trabalho em toda a cadeia de fornecimento local.

Sobre a Gazelle Wind Power

A Gazelle Wind Power Limited está a acelerar a comercialização do mercado de energia eólica offshore flutuante com a sua plataforma inovadora. A solução da Gazelle está posicionada para se tornar uma referência no setor, com um design pensado para reduzir custos, promover a economia local, utilizar infraestruturas portuárias existentes e incorporar construção naval com montagem modular. A plataforma flutuante oferece elevada estabilidade e facilidade de transporte, instalação e manutenção, preservando os ecossistemas marinhos. A empresa tem sede em Dublin e Viana do Castelo e presença em Vigo e Londres.

Mais informações em: www.gazellewindpower.com

About dstgroup

O dstgroup é um grupo empresarial português, nascido em Braga, nos anos 40, que desenvolve a sua principal atividade na área da Engenharia & Construção, setor que lhe deu origem e no qual é um dos grupos nacionais de referência. Atento às exigências do mercado, continua a alargar a sua atividade para áreas de negócio sinérgicas com a sua atividade central, nomeadamente Ambiente, Energias Renováveis, Telecomunicações, Real Estate e Ventures, somando competências nas suas diversas empresas.

É um mecenas cultural por excelência, sendo o apoio à Cultura e à Arte parte indissociável do seu código genético, o que se reflete de forma mais visível na sua assinatura de marca building culture. Promove, há 30 anos, o “Grande Prémio de Literatura dst”, de âmbito nacional, que se junta a outras iniciativas de apoio e de incentivo à leitura no seio do grupo e junto da comunidade, tendo lançado em 2019 o “Prémio de Literatura dstangola/Camões”. Apoia inúmeras instituições sociais, culturais e de ensino.

About bysteel

A bysteel/bysteel fs é uma empresa especializada no design, engenharia, fabrico e montagem de estruturas metálicas e fachadas para projetos arquitetónicos de excelência. É da sua sede, em Braga, com uma infraestrutura industrial de 50.000m2, que saem as estruturas metálicas e envelopes arquitetónicos para o mundo.

Possui capacidade operacional para atuar não só em todo o espaço europeu como também nos continentes americano e africano, contando com o apoio de escritórios no Reino Unido, França, Mónaco, Holanda e Angola.

Mais informação em: https://www.dstsgps.com/intro/#/#intro