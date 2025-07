Lattice et Mitsubishi Electric collaborent pour offrir des expériences d’automatisation industrielle de nouvelle génération

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), leader dans le domaine des composants programmables à faible consommation, a annoncé aujourd’hui que ses FPGA Lattice CertusPro™-NX à faible consommation permettent désormais aux solutions de commande numérique par ordinateur (CNC) de Mitsubishi Electric d’offrir des expériences d’automatisation industrielle fiables et économes en énergie. Cette collaboration a été annoncée lors du Lattice APAC Tech Summit à Tokyo, où Mitsubishi Electric était invité en tant que conférencier principal. Organisé aujourd’hui, le Lattice APAC Tech Summit a présenté la dernière technologie FPGA basse consommation de la société avec des leaders du secteur tels que Mitsubishi Electric, Desay, Furukawa AS, Glory LTD, LIPS et NXP, ainsi que plus de 150 clients et partenaires de la région APAC.

Les solutions CNC de pointe de Mitsubishi Electric tirent parti des capacités de pontage d’interface de pointe des FPGA Lattice CertusPro-NX pour offrir une grande précision, une adaptabilité et un traitement en temps réel efficace. Ces fonctionnalités sont idéales pour une variété d’applications industrielles, notamment la construction de machines, l’automobile et l’électronique.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Mitsubishi Electric pour améliorer ses solutions CNC et offrir une précision et une efficacité accrues dans ses processus de fabrication », déclare Takahiro Mitsuya, vice-président des ventes au Japon chez Lattice Semiconductor. « Ensemble, nous offrons des expériences avancées en matière d’automatisation industrielle grâce à nos solutions FPGA qui offrent une efficacité énergétique, une bande passante système et une fiabilité de premier ordre, ainsi que le format le plus compact de leur catégorie, aidant ainsi les fabricants à rester compétitifs dans un secteur en rapide évolution. »

« En intégrant la technologie FPGA innovante à faible consommation de Lattice, réputée pour ses capacités de traitement à haute vitesse et de rétroaction en temps réel, aux systèmes CNC robustes de Mitsubishi Electric, nous sommes prêts à offrir à nos clients des performances et une fiabilité inégalées, ouvrant ainsi la voie à l’avenir de la fabrication intelligente », déclare Yutatsu Kanemoto, directeur principal de la section Systèmes matériels NC chez Mitsubishi Electric Corporation.

