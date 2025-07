Andersen Consulting udvider platformen med tilføjelsen af HTP Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter med at udvide sin konsulentkapacitet med tilføjelsen af samarbejdsfirmaet Hoffman Talent Partners (HTP Group), et executive search- og konsulentfirma med hovedkvarter i Bruxelles, Belgien.

HTP Group hjælper med at frembringe indflydelsesrige ledere til morgendagens organisationer. HTP formidler arbejdskraft ved hjælp af executive search, midlertidige stillinger og as-a-service-modeller sideløbende med ledelses- og it-konsulenttjenester. HTP Group opererer gennem tre enheder: Hightech Partners, som specialiserer sig i executive search og ledelsesrådgivning til virksomheder, der er aktive inden for digital transformation, Hoffman & Associates, som fokuserer på executive search og interim management på tværs af sektorer og funktioner på bestyrelses- og direktionsniveau, og Ataya & Partners, som fokuserer på digital governance og yder rådgivning inden for cybersikkerhed og databeskyttelse.

"Organisationer under forandring har brug for ledelse, der kan holde trit med innovation og samtidig bevare strategisk klarhed," siger partnerne Raffaele Jacovelli og Ineke Arts. "Vi leverer skræddersyede løsninger, der går ud over rekruttering, herunder vurdering af ledere og rådgivning. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at bidrage til en bredere platform med fokus på at levere resultater med stor gennemslagskraft til kunder, der står over for komplekse overgangsudfordringer i alle sektorer og brancher."

"HTP Group tilvejebringer en unik blanding af executive search, ledelsesrådgivning og cybersikkerhed, som forstærker vores evne til at støtte kunder, der navigerer i forandringer," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres kompetencer supplerer vores bredere konsulentplatform og styrker yderligere de løsninger, vi leverer til kunder, der navigerer i den organisatoriske og digitale udvikling."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

