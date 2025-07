Andersen Consulting élargit sa plateforme avec l’ajout de HTP Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continue d’étendre ses capacités de conseil avec l’ajout de la société Hoffman Talent Partners (HTP Group), une société de recherche de cadres et de conseil dont le siège social est situé à Bruxelles, en Belgique.

HTP Group aide à former les dirigeants influents des organisations de demain. HTP fournit des talents permanents par le biais de la recherche de cadres, de placements temporaires et de modèles de services, ainsi que des services de conseil en leadership et en informatique. HTP Group opère à travers trois entités : Hightech Partners, spécialisée dans la recherche de cadres et le conseil en leadership pour les sociétés actives dans le domaine de la transformation numérique ; Hoffman & Associates, qui se concentre sur la recherche de cadres et la gestion intérimaire dans tous les secteurs et toutes les fonctions au niveau des conseils d’administration et de la direction ; et Ataya & Partners, qui se concentre sur la gouvernance numérique et fournit des services de conseil en cybersécurité et en protection des données.

« Les organisations en pleine mutation ont besoin d’un leadership capable de suivre le rythme de l’innovation tout en conservant une vision stratégique claire », ont indiqué Raffaele Jacovelli et Ineke Arts, associés. « Nous fournissons des solutions personnalisées qui vont au-delà du recrutement, notamment l’évaluation des cadres et le conseil. Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet de contribuer à une plateforme plus large axée sur l’obtention de résultats à fort impact pour les clients confrontés à des défis de transformation complexes dans tous les secteurs et toutes les industries. »

« HTP Group apporte une combinaison unique de compétences en matière de recherche de cadres, de conseil en leadership et de cybersécurité, qui renforce notre capacité à accompagner nos clients dans la gestion du changement », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d’Andersen. « Leurs compétences complètent notre plateforme de conseil plus large et renforcent encore les solutions que nous proposons à nos clients qui naviguent dans l’évolution organisationnelle et numérique. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui offre une gamme exhaustive de services couvrant la stratégie d’entreprise, les activités commerciales, la transformation technologique et l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Global s’intègre au modèle de services multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité internationale et de conseil sur une plateforme mondiale qui compte plus de 20 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 500 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs à travers le monde.

