Andersen Consulting透過新增合作公司HTP Group擴大平台業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting持續擴大其顧問能力，新增合作公司Hoffman Talent Partners (HTP Group)，後者是一家總部位於比利時布魯塞爾的獵才與顧問公司。

HTP Group致力於為未來的企業培養有影響力的領導者。HTP透過獵才、臨時職位安置、「即服務」模式提供永久性人才，同時提供領導力與IT顧問服務。HTP Group透過三個實體經營業務：Hightech Partners，專注于為活躍於數位轉型領域的企業提供獵才與領導力顧問服務；Hoffman & Associates，專注於董事會及高階主管層面的跨領域、跨職能獵才與臨時管理服務；以及Ataya & Partners，專注于數位治理並提供網路安全與資料保護顧問服務。

合夥人Raffaele Jacovelli和Ineke Arts表示：「處於變革期的企業需要既能跟上創新步伐、又能保持策略清晰的領導力。我們提供超越招募的客製化解決方案，包括高階主管評估和顧問支援。與Andersen Consulting合作使我們能夠為更廣泛的平台貢獻力量，專注於為各行各業面臨複雜轉型挑戰的客戶交付高影響力成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「HTP Group兼具獵才、領導力顧問和網路安全能力，這種獨特組合深化了我們支援客戶因應變革的能力。他們的能力與我們更廣泛的顧問平台形成互補，進一步強化了我們為經歷組織與數位變革的客戶提供的解決方案。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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