Lattice und Mitsubishi Electric arbeiten zusammen, um Industrieautomationslösungen der nächsten Generation anzubieten

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Low-Power-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine Low-Power-FPGAs Lattice CertusPro™-NX nun die computergesteuerten numerischen Steuerungslösungen (CNC) von Mitsubishi Electric mit energieeffizienten und zuverlässigen Fabrikautomationslösungen ausstatten. Diese Zusammenarbeit wurde auf dem Lattice APAC Tech Summit in Tokio bekannt gegeben, an dem Mitsubishi Electric als Gastredner teilnahm. Auf dem heute stattfindenden Lattice APAC Tech Summit stellte das Unternehmen seine neueste energiesparende FPGA-Technologie zusammen mit Branchenführern wie Mitsubishi Electric, Desay, Furukawa AS, Glory LTD, LIPS und NXP sowie mehr als 150 Kunden und Partnern aus dem asiatisch-pazifischen Raum vor.

Die branchenführenden CNC-Lösungen von Mitsubishi Electric nutzen die hochmodernen Schnittstellenbrücken-Fähigkeiten der Lattice CertusPro-NX-FPGAs, um eine hohe Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit und effiziente Echtzeitverarbeitung zu erzielen. Diese Eigenschaften sind ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie und Elektronik.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric, um deren CNC-Lösungen zu verbessern und die Präzision und Effizienz ihrer Fertigungsprozesse zu steigern“, sagte Takahiro Mitsuya, VP of Japan Sales bei Lattice Semiconductor. „Gemeinsam bieten wir mit unseren FPGA-Lösungen, die sich durch erstklassige Energieeffizienz, Systembandbreite, Zuverlässigkeit und den kleinsten Formfaktor ihrer Klasse auszeichnen, fortschrittliche Fabrikautomatisierungslösungen, die Herstellern helfen, in einer sich schnell entwickelnden Branche wettbewerbsfähig zu bleiben.“

„Durch die Integration der innovativen energiesparenden FPGA-Technologie von Lattice, die für ihre hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und Echtzeit-Feedback-Fähigkeiten bekannt ist, in die robusten CNC-Systeme von Mitsubishi Electric sind wir in der Lage, unseren Kunden eine beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten und die Zukunft der intelligenten Fertigung voranzutreiben“, sagte Yutatsu Kanemoto, Sr. Manager der NC Hardware System Section bei Mitsubishi Electric Corporation.

