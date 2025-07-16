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Andersen Consulting通过新增合作公司HTP Group拓展平台业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting持续拓展其咨询能力，新增合作公司Hoffman Talent Partners (HTP Group)，后者是一家总部位于比利时布鲁塞尔的猎头与咨询公司。

HTP Group致力于为未来的企业培养有影响力的领导者。HTP通过猎头、临时职位安置、“即服务”模式提供永久性人才，同时提供领导力与IT咨询服务。HTP Group通过三个实体开展业务：Hightech Partners，专注于为活跃于数字转型领域的企业提供猎头与领导力咨询服务；Hoffman & Associates，专注于董事会及高管层面的跨领域、跨职能猎头与临时管理服务；以及Ataya & Partners，专注于数字治理并提供网络安全与数据保护咨询服务。

合伙人Raffaele Jacovelli和Ineke Arts表示：“处于变革期的企业需要既能跟上创新步伐、又能保持战略清晰的领导力。我们提供超越招聘的定制化解决方案，包括高管评估和咨询支持。与Andersen Consulting合作使我们能够为更广泛的平台贡献力量，专注于为各行各业面临复杂转型挑战的客户交付高影响力成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“HTP Group兼具猎头、领导力咨询和网络安全能力，这种独特组合深化了我们支持客户应对变革的能力。他们的能力与我们更广泛的咨询平台形成互补，进一步强化了我们为经历组织与数字变革的客户提供的解决方案。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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