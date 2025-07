Venture Global e Eni annunciano un accordo ventennale di compravendita di GNL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e l'italiana Eni S.P.A. hanno annunciato la firma di un nuovo contratto di compravendita (SPA, Sales and Purchase Agreement) per l'acquisto di 2 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) da CP2 LNG, il terzo progetto di Venture Global, per i prossimi 20 anni. L'accordo segna il primo contratto a lungo termine di Eni con un produttore di GNL statunitense. Ad oggi, sono stati venduti circa 13,5 MTPA di CP2 Phase One, portando a 43,5 MTPA la capacità totale contrattuale di tutti i progetti di Venture Global. Ad oggi, Venture Global ha fornito all'Italia quasi 40 cargo di GNL statunitense provenienti dai suoi impianti di GNL Calcasieu Pass e Plaquemines.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.