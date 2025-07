Venture Global en Eni kondigen 20-jarige LNG-verkoop- en -aankoopovereenkomst aan

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag hebben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) en Eni S.P.A. uit Italië de ondertekening aangekondigd van een nieuwe verkoop- en aankoopovereenkomst (SPA) voor de aankoop van 2 miljoen ton vloeibaar aardgas (LNG) per jaar (MTPA) van CP2 LNG, het derde project van Venture Global, gedurende 20 jaar. Deze overeenkomst markeert Eni's allereerste langetermijnovereenkomst met een Amerikaanse LNG-producent. Tot nu toe is ongeveer 13,5 MTPA van CP2 Fase 1 verkocht, waarmee de totale gecontracteerde capaciteit voor alle projecten van Venture Global op 43,5 MTPA komt. Tot op heden heeft Venture Global bijna 40 ladingen Amerikaans LNG aan Italië geleverd vanuit zijn Calcasieu Pass- en Plaquemines LNG-faciliteiten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.