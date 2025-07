Venture Global e Eni anunciam contrato de compra e venda de GNL com duração de 20 anos

ARLINGTON, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Eni S.P.A. da Itália anunciaram a assinatura de um novo contrato de compra e venda (SPA) para a compra de 2 milhões de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) da CP2 LNG, o terceiro projeto da Venture Global, por 20 anos. Esse acordo marca o primeiro contrato de longo prazo da Eni com um produtor de GNL dos Estados Unidos. Até o momento, aproximadamente 13,5 MTPA da Fase Um do CP2 foram vendidos, elevando a capacidade total contratada para todos os projetos da Venture Global para 43,5 MTPA. Até o momento, a Venture Global forneceu à Itália quase 40 cargas de GNL dos Estados Unidos a partir de suas instalações de Calcasieu Pass e Plaquemines LNG.

“Estamos honrados por Eni, uma empresa inovadora e líder global no setor de gás, ter escolhido a Venture Global como sua primeira fornecedora americana de GNL. A Itália é uma aliada importante e uma parceira comercial dos Estados Unidos, e somos gratos pela confiança da Eni como nossa mais nova cliente. Este acordo representa um marco significativo para a empresa e é mais um reconhecimento da nossa crescente liderança global em energia e do nosso sólido histórico de execução”, disse Mike Sabel, CEO da Venture Global.

A Eni junta-se a um número cada vez maior de clientes globais de GNL de classe mundial que apostam no CP2 na Europa, Ásia e em outras regiões. Com isso, o CP2 consolida-se como um projeto estrategicamente relevante para o fornecimento e a segurança energética em escala global.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

About Eni

A Eni é uma empresa global de tecnologia energética, dedicada à produção e comercialização de produtos e serviços energéticos cada vez mais descarbonizados e centrados no cliente. Para isso, utiliza as melhores tecnologias disponíveis e busca continuamente soluções de ponta. Com sede na Itália e operações em mais de 60 países, a Eni atua ao longo de toda a cadeia de valor do setor energético: da exploração e produção de hidrocarbonetos ao comércio, refino, biorrefino, captura e armazenamento de carbono (CCS), geração de energia, inclusive a partir de fontes renováveis, além de pesquisa e desenvolvimento, com foco em tecnologias revolucionárias como a energia de fusão.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações estejam protegidas pelas disposições de salvaguarda previstas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada (a “Lei da Bolsa de Valores”). Todas as declarações contidas neste documento, exceto aquelas relacionadas a fatos históricos, são consideradas “declarações prospectivas”. Em alguns casos, tais declarações podem ser identificadas por termos como “pode”, “talvez”, “irá”, “poderia”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “projeta”, “pretende”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial”, “busca”, “visa”, “continua”, ou pela forma negativa desses termos ou por expressões semelhantes.

Estas declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições sobre nós, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências previstas que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou realizações sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de garantir tal financiamento em termos aceitáveis, ou de forma alguma; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos, e o risco de que a construção e as operações de gasodutos de gás natural e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de custos e atrasos relacionados à obtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos trabalhistas, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio global, acordos comerciais internacionais e a posição dos Estados Unidos no comércio internacional, incluindo os efeitos de tarifas; nossa dependência de nosso EPC e outros contratados para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a incapacidade potencial de nossos contratados de cumprir suas obrigações sob seus contratos; vários fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientais ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento geral, a construção e a operação de nossos projetos; e riscos relacionados a outros fatores discutidos no “Item 1A.—Fatores de Risco” do nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivado na Securities and Exchange Commission (“SEC”), em português, Comissão de Valores Mobiliários, e quaisquer relatórios subsequentes arquivados na SEC.

Quaisquer declarações prospectivas aqui contidas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa e baseiam-se em suposições que consideramos razoáveis nesta data. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar essas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto quando exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.