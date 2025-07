Andersen Consulting breidt platform uit met de toevoeging van HTP Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn adviesmogelijkheden verder uit met de toevoeging van Hoffman Talent Partners (HTP Group), een executive search- en adviesbureau met hoofdkantoor in Brussel, België.

HTP Group helpt impactvolle leiders te vormen voor de organisaties van morgen. HTP levert vast talent via executive search, interim-plaatsingen en as-a-service-modellen, naast leiderschaps- en IT-adviesdiensten. HTP Group is actief via drie entiteiten: Hightech Partners, gespecialiseerd in executive search en leiderschapsadvies voor bedrijven die actief zijn op het gebied van digitale transformatie; Hoffman & Associates, dat zich richt op executive search en interim-management in alle sectoren en functies op bestuurs- en directieniveau; en Ataya & Partners, dat zich richt op digitale governance en advies biedt over cybersecurity en gegevensbescherming.

"Organisaties die verandering ondervinden, hebben behoefte aan leiderschap dat gelijke tred kan houden met innovatie en tegelijkertijd strategische helderheid behoudt," aldus partners Raffaele Jacovelli en Ineke Arts. "Wij bieden maatwerkoplossingen die verder gaan dan werving en selectie, inclusief beoordeling van leidinggevenden en adviserende ondersteuning. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we bijdragen aan een breder platform dat zich richt op het leveren van impactvolle resultaten voor klanten die te maken hebben met complexe transformatie-uitdagingen in alle sectoren en industrieën."

"HTP Group biedt een unieke mix van executive search, leiderschapsadvies en cybersecurity-capaciteiten die ons vermogen om klanten te ondersteunen bij het navigeren door veranderingen verdiept," aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun expertise vormt een aanvulling op ons bredere adviesplatform en versterkt de oplossingen die we bieden aan klanten die moeten omgaan met organisatorische en digitale evolutie."

Andersen Consulting is een wereldwijde adviespraktijk die een uitgebreid dienstenpakket biedt op het gebied van bedrijfsstrategie, zakelijke, technologische en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies. Op het wereldwijde platform van Andersen Consulting werken 20.000 specialisten en het bedrijf is actief op meer dan 500 plaatsen via haar leden en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultingoplossingen via haar leden en samenwerkende kantoren over de hele wereld.

