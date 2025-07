Lattice e Mitsubishi Electric collaborano per proporre esperienze di automazione industriale di nuova generazione

HILLSBORO, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha annunciato in data odierna che i suoi FPGA a bassa potenza Lattice CertusPro™-NX ora alimentano le soluzioni Computerized Numerical Controller (CNC) di Mitsubishi Electric per offrire esperienze di automazione degli impianti affidabili ed efficienti in termini energetici. Questa collaborazione è stata annunciata al Lattice APAC Tech Summit di Tokyo, che ha visto la partecipazione di Mitsubishi Electric come ospite relatore di spicco. In data odierna, Lattice APAC Tech Summit ha illustrato l'ultima tecnologia FPGA a bassa potenza dell'azienda con leader del settore come Mitsubishi Electric, Desay, Furukawa AS, Glory LTD, LIPS e NXP, assieme a oltre 150 clienti e partner nella regione APAC.

Le soluzioni CNC di Mitsubishi Electric leader nel settore utilizzano le capacità interfacciabili all'avanguardia degli FPGA Lattice CertusPro-NX per creare alta precisione, adattabilità ed elaborazione efficiente in tempo reale. Queste caratteristiche sono ideali per diverse applicazioni industriali, comprese la costruzione di macchine, il settore automotive ed elettronico.

"Siamo entusiasti di collaborare con Mitsubishi Electric per potenziare le sue soluzioni CNC e offrire migliore precisione ed efficienza nei loro processi produttivi”, ha dichiarato Takahiro Mitsuya, VP di Japan Sales, Lattice Semiconductor. “Insieme, forniamo esperienze di automazione degli impianti all'avanguardia con le nostre soluzioni FPGA che offrono le migliori efficienza energetica, larghezza di banda del sistema, affidabilità e il fattore di forma più piccolo della categoria, aiutando i produttori a rimanere competitivi in un'industria in rapida evoluzione".

"Integrando la tecnologia innovativa FPGA a bassa potenza di Lattice, nota per le sue capacità di elaborazione ad alta velocità e feedback in tempo reale, con i solidi sistemi CNC di Mitsubishi Electric, siamo pronti a offrire ai nostri clienti prestazioni e affidabilità ineguagliate, per guidare il futuro della produzione intelligente", ha dichiarato Yutatsu Kanemoto, Sr. Manager della NC Hardware System Section, Mitsubishi Electric Corporation.

