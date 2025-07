Venture Global与Eni宣布达成20年液化天然气购销协议

弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)与意大利的Eni S.P.A.今日共同宣布,双方已签署一份新的购销协议(SPA)。根据协议,Eni将在20年内每年从Venture Global的第三个项目CP2 LNG采购200万吨液化天然气(LNG)。这笔交易标志着Eni首次与美国LNG生产商达成长期协议。截至目前,CP2一期项目已售出约每年1350万吨的产能,这使得Venture Global所有项目的总签约产能达到每年4350万吨。此外,Venture Global已通过其Calcasieu Pass和Plaquemines LNG工厂向意大利供应了近40批美国LNG。 Venture Global首席执行官Mike Sabel表示:“Eni是一家领先的创新企业和全球天然气巨头,其选择Venture Global作为其首个美国LNG供应商,令我们深感荣幸。意大利是美国重要的盟友和贸易伙伴,感谢Eni作为新客户对我们的信任。这笔交易是公司发展的重要里程碑,进一步彰显了我们在全球能源领域日益提升的领导力和稳健的执行能力。” Eni加入了CP2项目不断扩大的世界级LNG客户阵营,这些客户遍布欧洲、亚洲及全球其他地区。因此,CP2项目对全球能源供应与安全具有重要战略意义。 关于Venture Global Venture Global是美国低成本液化天然气(LNG)的生产商和出口商,其在产、在建及开发中的产能超过1亿吨/年。2022年,Venture Global从其首个工厂开始生产LNG,目前已成为美国最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合业务涵盖整个LNG供应链的资产,包括LNG生产、天然气运输、航运及再气化。该公司的前三个项目——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位于美洲湾沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工厂开发碳捕集与封存(CCS)项目。 关于Eni Eni是一家全球能源科技公司,致力于通过最先进的技术和对前沿解决方案的持续探索,生产和销售日益低碳化且以客户为导向的能源产品和服务。Eni总部位于意大利,业务遍及60多个国家,活跃于能源行业的整个价值链:从油气勘探与生产,到贸易、炼油、生物炼制、CCS、可再生能源发电,以及包括核聚变能源等颠覆性技术在内的研发。 前瞻性陈述 本新闻稿包含前瞻性陈述。我们打算使此类前瞻性陈述适用经修订的《1933年证券法》(简称“《证券法》”)第27A条和经修订的《1934年证券交易法》(简称“《交易法》”)第21E条中包含的关于前瞻性陈述的安全港条款。除了关于历史事实的陈述外,本文所包含的所有陈述均为“前瞻性陈述”。在某些情况下,前瞻性陈述可通过“可能”、“或许”、“将”、“能够”、“应该”、“预期”、“计划”、“推测”、“打算”、“预计”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“追求”、“目标”、“持续”等术语及其否定形式或其他类似术语加以识别。 这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响,可能包括有关我们的未来业绩、合同、预期增长战略和影响公司业务的趋势预测的陈述。这些陈述仅基于我们当前对未来事件的预期和预测。有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大相径庭。这些因素包括:我们需要筹集大量额外资金完成未来项目及相关资产建设,且可能无法以可接受的条款或根本无法获得融资;可能无法准确估算项目成本,且天然气管道及连接工程的建设和运营可能因监管审批、开发风险、劳动力成本、技术工人短缺、操作风险等因素导致成本超支和延误;全球贸易动态、国际贸易协定及美国贸易政策(包括关税影响)的不确定性;项目的成功完成依赖工程总承包商(EPC)及其他承包商,可能面临承包商无法履行合同义务的风险;各类经济和政治因素,包括环保或公共利益团体的反对,或缺乏地方政府和社区支持,可能对项目审批、时间安排或整体开发、建设及运营产生负面影响;以及与在公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度报告“第1A项—风险因素”及后续SEC报告中讨论的其他风险相关的因素。 本文包含的任何前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况,且以发布当日我们认为合理的假设为基础。除非法律可能要求,否则我们不承担更新这些陈述以反映后续事件或情况的义务。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Venture Global与SEFE宣布扩大液化天然气合作关系 弗吉尼亚州阿灵顿--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)与Securing Energy for Europe GmbH (SEFE)今日宣布敲定一项协议,根据该协议,SEFE的子公司SEFE Energy GmbH将在20年内从Venture Global的第三个项目——CP2 LNG额外采购每年75万吨的液化天然气(LNG)。今天的公告对双方于2023年签署的现有购销协议进行了修订,将SEFE从CP2 LNG采购的LNG总量提升至每年300万吨。 Venture Global有望成为德国最大的LNG供应商,其与SEFE和EnBW签署的20年期承购协议总规模达每年500万吨。除现有长期协议外,Venture Global迄今已通过其Calcasieu Pass和Plaquemines LNG设施向德国供应了近80批LNG,足以为800万户德国家庭提供一年的电力。 Venture Global首席执行官Mike Sabel表示:“Venture Global很高兴能扩大与德国及SEFE的战略合作伙伴关系,...

Venture Global宣布与PETRONAS签署20年购销协议 弗吉尼亚州阿灵顿--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日宣布,与马来西亚国有石油天然气公司PETRONAS的子公司PETRONAS LNG Ltd. (PLL)签署一份新的20年期购销协议(SPA)。根据协议条款,PETRONAS将在20年内每年从Venture Global的第三个设施CP2 LNG每年采购100万吨液化天然气(LNG)。这是对Venture Global与PETRONAS关于每年从Plaquemines LNG设施采购100万吨LNG的现有协议的补充。 作为LNG行业的世界级合作伙伴,PETRONAS加入了CP2 LNG在欧洲、亚洲及全球其他地区的客户行列,共同参与这项对全球能源供应与安全具有重要战略意义的项目。截至目前,CP2一期项目1440万吨/年的铭牌产能中,约1075万吨/年已完成销售。 关于Venture Global Venture Global是一家长期、低成本美国液化天然气供应商,其产品来自资源丰富的北美天然气盆地。Venture Global的业务涵盖整个液化天然...