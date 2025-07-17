Venture Global與Eni宣布達成20年液化天然氣買賣協議

維吉尼亞州阿靈頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)與義大利的Eni S.P.A.今日共同宣布，雙方已簽署一份新的買賣協議(SPA)。根據協議，Eni將在20年內每年從Venture Global的第三個專案CP2 LNG採購200萬公噸液化天然氣(LNG)。這筆交易代表Eni首次與美國LNG生產商達成長期協議。截至目前，CP2一期專案已售出約每年1350萬公噸的產能，這使得Venture Global所有專案的總簽約產能達到每年4350萬公噸。此外，Venture Global已透過其Calcasieu Pass和Plaquemines LNG工廠向義大利供應了近40批美國LNG。

Venture Global執行長Mike Sabel表示：「Eni是首屈一指的創新企業和全球天然氣巨擘，其選擇Venture Global為其第一個美國LNG供應商，令我們深感榮幸。義大利是美國重要的盟友和交易夥伴，感謝Eni做為新客戶對我們的信任。這筆交易是公司發展的重要里程碑，進一步彰顯了我們在全球能源領域日益提升的領導力和穩健的執行能力。」

Eni加入了CP2專案不斷擴大的世界頂尖LNG客戶陣營，這些客戶遍布歐洲、亞洲及全球其他地區。因此，CP2專案對全球能源供應與安全具有重要策略意義。

關於Venture Global

Venture Global是美國低成本液化天然氣(LNG)的生產商和出口商，其在產、在建及開發中的產能超過1億公噸/年。2022年，Venture Global從其第一個工廠開始生產LNG，目前已成為美國最大的LNG出口商之一。公司的垂直整合業務涵蓋整個LNG供應鏈的資產，包括LNG生產、天然氣運輸、航運及再氣化。該公司的前三個專案——Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於美洲灣沿岸的路易斯安那州。Venture Global正在其每座LNG工廠開發碳捕集與封存(CCS)專案。

關於Eni

Eni是一家全球能源科技公司，致力於透過最先進的技術和對尖端解決方案的持續探索，生產和銷售日益低碳化且以客戶為導向的能源產品和服務。Eni總部位於義大利，業務遍及60多個國家，活躍於能源產業的整個價值鏈：從油氣探勘與生產，到貿易、煉油、生物煉製、CCS、再生能源發電，以及包括核融合能源等顛覆性技術在內的研發。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。我們打算使此類前瞻性陳述適用經修訂的《1933年證券法》（簡稱「《證券法》」）第27A條和經修訂的《1934年證券交易法》（簡稱「《交易法》」）第21E條中包含的關於前瞻性陳述的安全港條款。除了關於歷史事實的陳述外，本文所包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。在某些情況下，前瞻性陳述可透過「可能」、「或許」、「將」、「能夠」、「應該」、「預期」、「計畫」、「推測」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「追求」、「目標」、「持續」等術語及其否定形式或其他類似術語加以辨識。

這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括有關我們的未來業績、合約、預期成長策略和影響公司業務的趨勢預測的陳述。這些陳述僅依據我們目前對未來事件的預期和預測。有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水準、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的結果、活動水準、業績或成就大相逕庭。這些因素包括：我們需要募集大量額外資金完成未來專案及相關資產建設，且可能無法以可接受的條款或根本無法獲得融資；可能無法準確估算專案成本，且天然氣管道及連接工程的建設和營運可能因監管批准、開發風險、勞動力成本、技術工人短缺、操作風險等因素導致成本超支和延誤；全球貿易動態、國際貿易協定及美國貿易政策（包括關稅影響）的不確定性；專案的成功完成依賴工程總承包商(EPC)及其他承包商，可能面臨承包商無法履行合約義務的風險；各類經濟和政治因素，包括環保或公共利益團體的反對，或缺乏地方政府和社群支援，可能對專案批准、時間安排或整體開發、建設及營運產生負面影響；以及與在公司向美國證券交易委員會(SEC)遞交的截至2024年12月31日的Form 10-K年度報告「第1A項—風險因素」及後續SEC報告中討論的其他風險相關的因素。

本文包含的任何前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況，且以發表當日我們認為合理的假設為基礎。除非法律可能要求，否則我們不承擔更新這些陳述以反映後續事件或情況的義務。

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