PUMA et Manchester City annoncent une extension à long terme de leur partenariat mondial

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société d'articles de sport PUMA et le club de football de Premier League Manchester City viennent de signer une extension à long terme de leur partenariat, qui, depuis la saison 2019/20, dépasse toutes les attentes sur et en dehors du terrain.

La prolongation du contrat permettra à PUMA et à Manchester City de continuer à innover et à créer des produits qui plairont à la communauté mondiale toujours croissante de supporters du club au cours des prochaines saisons.

« Le partenariat de PUMA avec Manchester City rencontre un succès retentissant, aussi bien sur le terrain qu’en dehors », déclare Arthur Hoeld, PDG de PUMA. « Nous avons les trophées, un cadre parfait pour nos produits haute performance et une réussite commerciale exceptionnelle. »

PUMA a célébré de nombreux succès avec le club au cours de ce partenariat, notamment le triplé victorieux de la saison 2022/23, quatre titres consécutifs en Premier League, plusieurs victoires en Coupe nationale pour la première équipe masculine et une victoire en FA Cup et en League Cup pour Manchester City Women.

Au cours de ce partenariat, l’Elite Development Squad (EDS) de Manchester City a également remporté quatre titres de Premier League 2 et les U-18 ont remporté deux FA Youth Cups et décroché le titre de Premier League National Champions à trois reprises.

Sur le plan commercial, PUMA et Manchester City ont établi de nouveaux records mondiaux de ventes au fil des ans et ont cocréé des ensembles emblématiques tels que le maillot domicile inspiré de Colin Bell et porté lors de la saison du triplé victorieux 2022/23.

« Nous avons uni nos forces à celles de PUMA avec l’ambition de nous remettre en question et d’aller au-delà des attentes. Nous y sommes parvenus durant ces six dernières saisons », déclare Ferran Soriano, CEO de City Football Group. « PUMA s’est parfaitement intégré à notre organisation et nous avons vécu de nombreux moments historiques ensemble, avec nos supporters du monde entier. Aujourd'hui, le renouvellement et l’extension de notre partenariat consolident notre relation et la projettent vers un avenir encore plus radieux. »

PUMA et Manchester City ont introduit des innovations de pointe en termes de campagnes de produits et de marketing au cours des dernières saisons. En 2022, ils ont lancé un ensemble dans le métavers pour la première fois avec le partenaire Roblox et ont récemment invité les supporters de Man City à concevoir un futur ensemble en utilisant la technologie de l'IA.

STICHD, filiale de PUMA, est le partenaire commercial exclusif de Manchester City et a contribué à élargir l’empreinte commerciale du club avec l’ouverture de City Stores à Manchester Arndale, dans le cadre du « City Challenge » à Yas Mall, à Abou Dabi, et du City Store de quatre mois au Rockefeller Centre, à New York, l’été dernier. La boutique en ligne ManCity.com de Manchester City est également exploitée par STICHD. Ce nouveau partenariat à long terme englobe un engagement à poursuivre l'expansion mondiale du réseau City Store, y compris un nouveau magasin phare dans le cadre du développement continu de l'Etihad Campus.

Manchester City a également soutenu PUMA avec des initiatives de durabilité telles que son projet innovant de recyclage RE:FIBRE. Depuis 2024, tous les maillots répliques de Manchester City sont fabriqués avec des matériaux RE:FIBRE qui ont été recyclés à partir de chutes d'usine, de marchandises défectueuses et de vêtements de seconde main comme principale source de matériau.

PUMA est également partenaire des clubs du City Football Group, à savoir Melbourne City FC, Girona, Lommel, Mumbai City FC, Montevideo, Palermo, Bolivia et plus récemment Bahia et ESTAC.

PUMA, l’une des plus grandes marques de sport au monde, conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basketball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie 20 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach, en Allemagne.

