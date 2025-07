Uprise e Gurobi collaborano per ottimizzare la distribuzione del sistema di accumulo di energia da batteria in Croazia

BEAVERTON, Ore.--(BUSINESS WIRE)--Uprise, un esperto fidato nella trasformazione del panorama energetico europeo, ha stretto una collaborazione con Gurobi Optimization, LLC, leader nel settore della tecnologia di intelligence decisionale, per aiutare un produttore statale norvegese di energia a sviluppare una strategia ottimizzata per la diffusione in Croazia del sistema di accumulo di energia a batteria (BESS).

Statkraft, il più grande produttore di energia rinnovabile in Europa, aveva bisogno di un modello finanziario per dimostrare la fattibilità del progetto. Si è rivolto a Uprise, un'azienda locale di sviluppo di software e consulenza energetica, per ottenere assistenza nello sviluppo di uno studio route-to-market completo.

