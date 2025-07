APAL MW werkt met Sitetracker samen om in Frankrijk projecten voor hernieuwbare energie te versnellen

MONTCLAIR, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sitetracker, wereldleider in complete ALM-software (Asset Lifecycle Management), maakte vandaag een strategisch partnerschap bekend met APAL MW, een IPP (Independent Power Producer) gespecialiseerd in zonnepanelen, de ontwikkeling van windenergie en BESS (Battery Energy Storage Systems) in Frankrijk. Via deze samenwerking zal APAL MW de operationele efficiëntie aanzienlijk kunnen verbeteren, sterkere samenwerking van teams kunnen bevorderen en realtime zichtbaarheid verwerven in haar groeiende portfolio projecten rond hernieuwbare energie.

Bevordering van APAL MW’s groei als moderne IPP

APAL MW, die momenteel aan een robuust IPP-model werkt, selecteerde Sitetracker na een gedetailleerde evaluatie van de capaciteiten van het platform om de ontwikkeling van complexe projecten rond hernieuwbare energie te ondersteunen.

