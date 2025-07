Mary Kay dévoile son rapport sur le développement durable 2025, qui met en avant ses grandes étapes dans les domaines social, économique et environnemental

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., entreprise mondiale engagée en faveur du développement durable et de l’émancipation des femmes, a annoncé aujourd’hui la publication de son rapport sur le développement durable 2025, qui propose un aperçu détaillé des engagements de la société pour 2030 et des principales avancées réalisées en 2024 pour créer un impact positif à l’échelle mondiale.

Ce rapport annuel met en lumière l’engagement de longue date de Mary Kay en faveur de la durabilité sociale, économique et environnementale, piliers essentiels de sa stratégie d’entreprise et de son héritage fondé sur des objectifs, inscrit dans la mission de la société qui vise à « enrichir la vie des femmes » à travers le monde.

« Depuis plus de 60 ans, notre entreprise défend un modèle économique et des initiatives majeures qui autonomisent les femmes, protègent la planète et renforcent les communautés », a déclaré Ryan Rogers, président-directeur général de Mary Kay. « Le rapport de cette année réaffirme nos ambitions et nos engagements, tout en célébrant l’impact mesurable et significatif que nous générons à travers le monde. »

De la gestion responsable des produits à la préservation de la biodiversité, de la promotion de l’égalité et de l’inclusion économique des femmes à l’accélération de la numérisation pour encourager l’entrepreneuriat, Mary Kay poursuit son intégration de la durabilité dans toutes les dimensions de ses activités. Voici les faits marquants de 2024 :

Environnement :

Emballages responsables : Nous avons confirmé nos engagements à réduire l’usage de plastique, à accroître la part de matières recyclées post-consommation (PCR) et à favoriser les emballages prêts au recyclage ou recyclables 1 . Par exemple, le flacon de la lotion tonique Mary Kay TimeWise® Targeted-Action® contient 94 % de plastique recyclé post-consommation.

Nous avons confirmé nos engagements à réduire l’usage de plastique, à accroître la part de matières recyclées post-consommation (PCR) et à favoriser les emballages prêts au recyclage ou recyclables . Par exemple, le flacon de la lotion tonique Mary Kay TimeWise® Targeted-Action® contient 94 % de plastique recyclé post-consommation. Approvisionnement durable : 93 % de l’huile de palme utilisée par nos fournisseurs est certifiée RSPO depuis 2024, et 80 % de notre approvisionnement en karité provient de membres de la Global Shea Alliance (GSA).

93 % de l’huile de palme utilisée par nos fournisseurs est certifiée RSPO depuis 2024, et 80 % de notre approvisionnement en karité provient de membres de la Global Shea Alliance (GSA). Gestion de l’eau : 100 % de l’eau utilisée dans notre centre mondial de R&D et de production Richard R. Rogers (R3) au Texas est traitée et réutilisée dans le bassin versant local.

100 % de l’eau utilisée dans notre centre mondial de R&D et de production Richard R. Rogers (R3) au Texas est traitée et réutilisée dans le bassin versant local. Partenariats à impact : Nous avons célébré 37 ans de partenariat avec The Nature Conservancy (TNC), soit 100 projets de conservation soutenus, ainsi que 16 ans de collaboration avec l’Arbor Day Foundation (ADF) pour préserver les écosystèmes au Texas et à travers le monde, avec 34 projets réalisés.

Social:

Pink Changing Lives® : 230 millions de dollars en dons financiers et en nature ont été versés par Mary Kay Inc. et ses quatre fondations partenaires à travers le monde depuis 1996 2 .

230 millions de dollars en dons financiers et en nature ont été versés par Mary Kay Inc. et ses quatre fondations partenaires à travers le monde depuis 1996 . Autonomisation des femmes : Plus de 600 000 femmes ont bénéficié de programmes à fort impact, déployés aux niveaux mondial, régional et local en 2024.

Plus de 600 000 femmes ont bénéficié de programmes à fort impact, déployés aux niveaux mondial, régional et local en 2024. L’avenir des STEM : 37 bourses ont été attribuées à de jeunes femmes de 16 pays poursuivant une carrière dans les STEM, et 8 bourses ont été remises dans le cadre du programme « Madam C.J. Walker Scholarships » avec la Society of Cosmetic Chemists (SCC), soutenu par Mary Kay en 2024.

37 bourses ont été attribuées à de jeunes femmes de 16 pays poursuivant une carrière dans les STEM, et 8 bourses ont été remises dans le cadre du programme « Madam C.J. Walker Scholarships » avec la Society of Cosmetic Chemists (SCC), soutenu par Mary Kay en 2024. Partenariats à impact : Mary Kay a assuré la remise des prix spéciaux lors de l’International Science and Engineering Fair (ISEF) en 2024.

Économique :

Mises en avant par des femmes : 63 % des employés de Mary Kay dans le monde sont des femmes et 57 % des postes de direction sont occupés par des femmes dans nos 10 principaux marchés. 60 % de notre équipe dirigeante est composée de femmes 3 .

63 % des employés de Mary Kay dans le monde sont des femmes et 57 % des postes de direction sont occupés par des femmes dans nos 10 principaux marchés. 60 % de notre équipe dirigeante est composée de femmes . Présence mondiale : Mary Kay a élargi son implantation au Kirghizistan.

Mary Kay a élargi son implantation au Kirghizistan. Numérisation : Nous avons repensé l’expérience de vente numérique en exploitant les opportunités digitales, tout en préservant le service personnalisé et l’attention portée par nos Conseillères en beauté indépendantes (IBC). En 2024, Mary Kay a lancé la campagne « Phygital » au Mexique et au Brésil, qui s’étendra à la Colombie en 2025.

Nous avons repensé l’expérience de vente numérique en exploitant les opportunités digitales, tout en préservant le service personnalisé et l’attention portée par nos Conseillères en beauté indépendantes (IBC). En 2024, Mary Kay a lancé la campagne « Phygital » au Mexique et au Brésil, qui s’étendra à la Colombie en 2025. Engagement : Mary Kay est active dans plus de 100 associations professionnelles dans le monde, sur des sujets aussi variés que la vente directe, l’entrepreneuriat, les soins personnels, la chaîne d’approvisionnement ou la logistique. Au Brésil, Mary Kay a participé à l’élaboration du document d’orientation du groupe de travail B20 du G20 sur l’emploi et l’éducation.Document politique.

EN 2024 ET 2025, MARY KAY A REÇU DES DISTINCTIONS MAJEURES :

Le rapport sur le développement durable 2025 de Mary Kay s’aligne sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et constitue une référence pour les parties prenantes et partenaires désireux de générer un impact collectif.

Pour consulter le rapport complet, rendez-vous ici.

À propos de Mary Kay

Pionnière de la lutte contre le plafond de verre, Mary Kay Ash a fondé son entreprise de beauté rêvée au Texas en 1963, avec une ambition unique : enrichir la vie des femmes. Ce rêve est devenu une société mondiale regroupant des millions de membres de la force de vente indépendante dans plus de 40 pays. Depuis plus de 60 ans, l’opportunité Mary Kay offre aux femmes la possibilité de façonner leur avenir grâce à l’éducation, au mentorat, à la défense de leurs droits et à l’innovation. Mary Kay investit dans la recherche scientifique appliquée à la beauté et développe des soins de la peau, du maquillage, des compléments alimentaires et des parfums de pointe. Mary Kay œuvre pour préserver la planète, soutenir les femmes touchées par le cancer ou la violence domestique, et encourager les jeunes à réaliser leurs rêves. Pour en savoir plus, consultez marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram etLinkedIn, ou suivez-nous sur X.

1 Recyclable uniquement là où des infrastructures existent. 2 Bien que l’entreprise soutienne des actions caritatives depuis des décennies, cet engagement a été officialisé en 1996 avec la création de la Mary Kay Ash Foundation® (États-Unis). 3 Données sur la représentation féminine et le leadership chez Mary Kay (mai 2025). 4 Source : Euromonitor International Limited ; Beauté et soins personnels, édition 2025, ventes en valeur prix public, données 2024. Expand

