-

PUMA与曼城足球俱乐部宣布续签长期成功全球合作延长协议

体育品牌PUMA与英超足球俱乐部曼城已签署一份长期合作延长协议。自2019/20赛季以来，双方的合作在赛场内外均超出了所有预期。

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育品牌PUMA与英超足球俱乐部曼城已签署一份长期合作延长协议。自2019/20赛季以来，双方的合作在赛场内外均超出了所有预期。

此次续约将使PUMA与曼城在未来多个赛季继续创新，打造吸引俱乐部不断壮大的全球球迷群体的产品。

PUMA首席执行官Arthur Hoeld表示：“PUMA与曼城的合作在赛场内外都取得了巨大成功。冠军奖杯、展示我们高性能产品的绝佳舞台，以及商业上的成功，都堪称卓越。”

合作期间，PUMA与俱乐部共同见证了诸多辉煌时刻——最引人注目的是2022/23赛季的三冠王成就、男子一线队的四连冠英超冠军，以及多项国内杯赛冠军；曼城女足则赢得了足总杯和联赛杯冠军。

此外，合作期间曼城精英发展队(EDS)斩获四次英超二级联赛冠军，U18青年队两夺足总青年杯冠军，并三次获评英超全国冠军。

商业层面，多年来PUMA与曼城共同创下俱乐部全球销量新纪录，合作设计了多款标志性畅销球衣，例如2022/23赛季三冠王征程中穿着的、灵感源自Colin Bell的主场球衣。

City Football Group首席执行官Ferran Soriano表示：“我们与PUMA携手合作，目标是挑战自我、超越预期。过去六个赛季，我们实现并超越了这一目标。PUMA已无缝融入我们的组织，我们共同经历了许多历史性时刻，与全球球迷建立了紧密联系。今天的续约和延长协议巩固了我们的关系，并将其推向更光明的未来。”

过去几个赛季，PUMA与曼城在产品和营销活动方面推出了多项行业领先的创新举措。2022年，他们与合作伙伴Roblox首次在元宇宙发布球衣；最近，他们还邀请曼城球迷利用AI技术设计未来的球衣。

PUMA子公司STICHD是曼城的独家零售合作伙伴，助力扩大俱乐部的零售版图——包括在曼彻斯特Arndale购物中心开设曼城专卖店、在阿布扎比亚斯购物中心的“曼城挑战”区域内设立门店，以及去年夏天在纽约洛克菲勒中心开设为期四个月的快闪店。曼城的网上商店ManCity.com也由STICHD运营。作为此次新的长期合作的一部分，双方承诺将继续在全球扩大曼城专卖店网络，包括在伊蒂哈德园区的持续开发中新开一家旗舰店。

曼城还为PUMA的可持续发展举措提供了支持，例如其创新的RE:FIBRE回收项目。自2024年起，所有曼城复刻球衣均采用RE:FIBRE材料制造，这种材料主要来源于工厂边角料、残次商品和旧衣物的回收利用。

PUMA也是City Football Group旗下多支俱乐部的合作伙伴，包括墨尔本城足球俱乐部、赫罗纳足球俱乐部、隆梅尔足球俱乐部、孟买城足球俱乐部、蒙得维的亚足球俱乐部、巴勒莫足球俱乐部、玻利维亚足球俱乐部，以及最近加入的巴伊亚足球俱乐部和特鲁瓦足球俱乐部。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：Robert-Jan Bartunek – PUMA企业传播部 – robert.bartunek@puma.com

Industry:

PUMA

FWB:PUM
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：Robert-Jan Bartunek – PUMA企业传播部 – robert.bartunek@puma.com

More News From PUMA

PUMA与多特蒙德足球俱乐部延长合作关系

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 运动品牌PUMA已延长与多特蒙德足球俱乐部的长期合作关系，将继续推出迎合多特蒙德全球众多狂热球迷需求的产品，并匹配俱乐部充满活力、快节奏的足球风格。 自2012/13赛季双方开启合作以来，多特蒙德已斩获多项佳绩，例如闯入2012/13赛季及2023/24赛季欧冠决赛，以及夺得2016/17赛季与2020/21赛季德国杯冠军。目前俱乐部正征战国际足联俱乐部世界杯，已晋级16强。 在欧洲足坛，多特蒙德的比赛日上座率始终保持标杆水准，伊杜纳信号公园球场(Signal Iduna Park)平均每场吸引超过8万名球迷到场。 PUMA首席商务官Matthias Bäumer表示：“通过提前延长与多特蒙德的长期合作，我们展现了对俱乐部及其价值观的深度承诺。赛季更迭中，俱乐部非凡的球迷文化、传奇‘黄墙’的热情，以及球队极具观赏性的打法，始终给予我们灵感。我们期待与多特蒙德继续共同书写德国足球史。” 多特蒙德董事总经理Carsten Cramer表示：“我们与PUMA的合作成效卓越，正因双方对足球运动的理解与价值观高度契合。迄...

PUMA的Voices of a RE:GENERATION为年轻受众呈现2024年可持续发展报告

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 运动品牌PUMA借助Voices of a RE:GENERATION倡议成员、Z世代环保主义者创作的视频和社交媒体内容，让其2024年可持续发展报告更易被年轻受众理解。 2023年加入PUMA并就其可持续发展战略向公司提供建议的Voices成员，将梳理报告中的复杂内容，并聚焦气候变化和循环经济等年轻受众最关心的议题。他们以全新视角解读PUMA的环境优先事项，同时反映Z世代的关切与期待。 PUMA企业传播高级总监Kerstin Neuber表示：“作为品牌，我们深知仅发布可持续发展数据是不够的。如今的消费者希望信息清晰、行动明确且有问责机制，同时希望这些内容以能引起共鸣的方式传达。Voices成员将帮助我们以通俗易懂、实事求是且紧扣年轻人关注议题的方式，分享我们的挑战与成就。” 在2024年可持续发展报告中，PUMA详细阐述了其在自身运营和供应链中降低碳足迹的切实进展，包括设定科学碳目标、增加可再生能源使用，以及与供应商密切合作以推动可衡量的减排。品牌还加强了循环经济实践。2024年，每双鞋类产品的填埋废弃物减...

PUMA推出“野不安分”播客，邀请重新定义运动领域的励志品牌大使和代言人

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球体育品牌PUMA推出“野不安分”(Go Wild)播客，持续推广其“野不安分”理念。最初的几期节目由短跑和跨栏传奇人物Colin Jackson主持，将对一群与PUMA相关的知名大使、运动员和有影响力的人物进行深度访谈，这些人也被称为“PUMA狂野先锋”(The PUMA Wild Ones)，他们通过无畏地重新定义自己在体育领域的地位，体现了PUMA“野不安分”的理念。 第一期节目以Colin Jackson和世界上跑得最快的人Usain Bolt之间一段引人入胜的对话开场，这是一场长达30分钟的面对面访谈。听众们可以期待一场欢快且轻松有趣的对话，深入探讨那些成就了Bolt非凡职业生涯的辉煌时刻、激动人心的高光时刻以及重大突破，其中还包括他如何克服像2011年那次臭名昭著的被取消比赛资格这样的低谷时刻。 “野不安分”播客深入探讨体育和生活方式相关话题，对话围绕真实、勇气和自我表达展开。通过这些播客故事，PUMA旨在与受众建立更深层次的联系，迎合新一代人的追求。 PUMA全球品牌战略与传播高级总监Julie...
Back to Newsroom