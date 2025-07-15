PUMA与曼城足球俱乐部宣布续签长期成功全球合作延长协议

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育品牌PUMA与英超足球俱乐部曼城已签署一份长期合作延长协议。自2019/20赛季以来，双方的合作在赛场内外均超出了所有预期。

此次续约将使PUMA与曼城在未来多个赛季继续创新，打造吸引俱乐部不断壮大的全球球迷群体的产品。

PUMA首席执行官Arthur Hoeld表示：“PUMA与曼城的合作在赛场内外都取得了巨大成功。冠军奖杯、展示我们高性能产品的绝佳舞台，以及商业上的成功，都堪称卓越。”

合作期间，PUMA与俱乐部共同见证了诸多辉煌时刻——最引人注目的是2022/23赛季的三冠王成就、男子一线队的四连冠英超冠军，以及多项国内杯赛冠军；曼城女足则赢得了足总杯和联赛杯冠军。

此外，合作期间曼城精英发展队(EDS)斩获四次英超二级联赛冠军，U18青年队两夺足总青年杯冠军，并三次获评英超全国冠军。

商业层面，多年来PUMA与曼城共同创下俱乐部全球销量新纪录，合作设计了多款标志性畅销球衣，例如2022/23赛季三冠王征程中穿着的、灵感源自Colin Bell的主场球衣。

City Football Group首席执行官Ferran Soriano表示：“我们与PUMA携手合作，目标是挑战自我、超越预期。过去六个赛季，我们实现并超越了这一目标。PUMA已无缝融入我们的组织，我们共同经历了许多历史性时刻，与全球球迷建立了紧密联系。今天的续约和延长协议巩固了我们的关系，并将其推向更光明的未来。”

过去几个赛季，PUMA与曼城在产品和营销活动方面推出了多项行业领先的创新举措。2022年，他们与合作伙伴Roblox首次在元宇宙发布球衣；最近，他们还邀请曼城球迷利用AI技术设计未来的球衣。

PUMA子公司STICHD是曼城的独家零售合作伙伴，助力扩大俱乐部的零售版图——包括在曼彻斯特Arndale购物中心开设曼城专卖店、在阿布扎比亚斯购物中心的“曼城挑战”区域内设立门店，以及去年夏天在纽约洛克菲勒中心开设为期四个月的快闪店。曼城的网上商店ManCity.com也由STICHD运营。作为此次新的长期合作的一部分，双方承诺将继续在全球扩大曼城专卖店网络，包括在伊蒂哈德园区的持续开发中新开一家旗舰店。

曼城还为PUMA的可持续发展举措提供了支持，例如其创新的RE:FIBRE回收项目。自2024年起，所有曼城复刻球衣均采用RE:FIBRE材料制造，这种材料主要来源于工厂边角料、残次商品和旧衣物的回收利用。

PUMA也是City Football Group旗下多支俱乐部的合作伙伴，包括墨尔本城足球俱乐部、赫罗纳足球俱乐部、隆梅尔足球俱乐部、孟买城足球俱乐部、蒙得维的亚足球俱乐部、巴勒莫足球俱乐部、玻利维亚足球俱乐部，以及最近加入的巴伊亚足球俱乐部和特鲁瓦足球俱乐部。

关于PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。超过75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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